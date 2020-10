U Beogradu i u Kosovskoj Mitrovici upaljeno 1.000 sveća za Olivera Ivanovića

Veliki broj gradjana okupio se večeras u Beogradu i u Kosovskoj Mitrovici gde je simbolično upaljeno 1.000 sveća povodom hiljadu dana od ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića.

Ispred Crkve Svetog Marka u Beogradu veliki broj ljudi odao je poštu lideru Gradjanske inicijative „Sloboda demokratija pravda“ Oliveru Ivanoviću koji je ubijen 16. januara 2018. godine u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a ubice ni danas nisu pronadjene.

Ispred crkve su, kako prenose mediji, bili i lideri Udružene opozicije Srbije, koja je i pozvala na skup, simbolično nazvan „1.000 sveća za 1.000 dana tišine“.

U Kosovskoj Mitrovici nekoliko desetina gradjana, članova porodice i prijatelja, upalili su sveće Oliveru Ivanoviću, u ulici Sutjeska gde je Ivanović ubijen s više hitaca u ledja, preneo je Kossev.

Predsednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova Rada Trajković rekla je za Kossev da se gradjani nisu odazvali u većem broju iz straha, i objasnila zašto se ona odazvala pozivu.

„Da budem sa ovim Srbima u Severnoj Mitrovici i ovim narodom koji je došao, i da pogledam koliko je jedna mirna tišina Mitrovice, rezultat – ne njihovog neučestvovanja u bolu za Oliverom, nego straha od Vučića i režima u Beogradu da se pojave u većem broju, u onom u kojem su se pojavili kada je Oliver ispraćen, nažalost, iz ovoga grada“, rekla je Trajković.

Oliverov prijatelj Dejan Nedeljković rekao je da iako nije bilo 1.000 ljudi, upaljeno je 1.000 sveća čime su okupljeni pokazali da su uz njegovu porodicu.

„Oliver će živeti dok god mi živimo ovde, pamtićemo njegovo delo jer smo zahvaljujući njemu večeras ovde i mi na severu Kosova“, rekao je Nedeljković i naglasio „da Olivera nije bilo kada su se dešavali nemiri u Mitrovici, ni mitrovčana ne bi bilo na ovim prostorima“.

Inicijator ovog okupljanja Marko Jakšić napisao je na svom Fejsbuk profilu „1.000 sveća zbog 1000 dana tišine o Oliverovoj mučkoj likvidaciji i u Kosovskoj Mitrovici na mestu stradanja. Ne, nije nas bilo 1.000 jer toliko ljudi sa stavom u ovom gradu izgubljenih duša i moru straha, nema“.

Brat Olivera Ivanovića, Miroslav, rekao je danas za N1 da sumnja u iskrenu želju da se razreši ubistvo i da iako je cela priča kompleksna, očigledno postoji posebna zainteresovanost da ono ne bude rasvetljeno.

„U hiljadu dana bez obzira na složenost tog posla, ja sam čvrsto ubedjen, da je sve to moglo mnogo brže i operativnije da se izvede, da se samim tim dodje i do izvršilaca i do nalogodavaca, kao i do svih onih koji su na bilo koji način pomogli u izvršenju tog čina“, kazao je Ivanović, koji je inače sudija.

Optužnicu u slučaju Ivanović podiglo je Specijalno tužilaštvo u Prištini u decembru 2019. godine, a na njoj su se našla imena optuženih za krivična dela koja se odnose na organizovanje i pomoć u izvršenju ubistva.

Optužnica je u medjuvremenu vraćena na ponovni postupak, na osnovu odluke Apelacionog suda koji je usvojio žalbe odbrane optuženih.

Uprkos paralelnim istragama Beograda i Prištine i optužnici, do danas nisu poznati nalogodavac, ni izvršilac ubistva Olivera Ivanovića.

(Beta)

