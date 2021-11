U centru Beograda priredjena izložba Aleja žrtava kadrovskih rešenja Aleksandra Vučića

Pokret „Ljubav, vera, nada“ danas je u centru Beogradu organizovao izložbu pod nazivom „Aleja žrtava kadrovskih rešenja Aleksandra Vučića“.

Predsednik tog pokreta Nemanja Šarović je rekao novinarima da je Vučić na vlasti u Srbiji već deset godina i da ima, kako je naveo, apsolutnu vlast i medijsku dominaciju kakvu niko pre njega nije uspeo da ostvari.

Prema njegovim rečima, tu vladavinu su obeležile brojne afere koje je teško prebrojati, a „nijedna nije dobila epilog“.

„Takva hiperprodukcija afera je zapravo učinila da se sve ono što Vučić radi i svi njegovi zločini protiv naroda i države relativizuju“, rekao je on.

Šarović je naveo i da afere možda neće biti dugo pamćene i da će, kada dodje kraj Vučićevom režimu iza njega ostati, kako je naveo, „groblje institucija Srbije koje je on nemilice uništavao i potčinjavao“.

„Vučić je grobar Ustava Srbije jer ga svakodnevno krši… i po pitanju ingerencija izvršne pravosudne i sudske vlasti koje preuzima na sebe iako na to nema pravo, a krši ga i Briselskim i Vašingtonskim sporazumom po pitanju Kosova i Metohije“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, najgore je što je Vučić „svoje poslušnike“ postavio na čelo institucija u Srbiji.

„Tu kvalitet, znanje, iskustvo nikada nisu bili kriterijum i on bira one koji imaju najviše putera na glavi i najviše afera iza sebe jer se pokazalo su takvi najposlušniji i ne smeju da mu odbiju bilo koji zahtev“, rekao je Šarović.

On je rekao i da je pokret „Ljubav, vera, nada“ zato priredio današanju izložbu, na platou izmedju predsedništva i Skupštine grada.

„Da smo išli redom, mogli smo napraviti još više spomenika, ali onda bi bilo teže i doneti ih ovde… i mislim da nam ni prostor ne bi bio dovoljan i da bi nam otprilike trebalo pola Novog groblja da bi predstavili sve institucije koje je sahranio Vučić“ rekao je on.

Izložba obuhvata improvizovane nadgrobne spomenike sa natpisima institucija koje je, kako je Šarović rekao, uništio Vučić.

Na njima su natpisi REM, NBS, Ustav, Fudbalski savez Srbije, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutršnjih poslova, sredstva javnog informisanja, Republičko javno tužilaštvo, Vrhovni kasacioni sud, Skupština Srbije, Ministarstvo pravde…

„Svega što se dotakao Vučić, on je uništio i mislim da je to razlog da učiniomo sve što je mguće da kraj njegove vladavine dodje što pre“, rekao je on.

Istakao je da će Srbiji biti potrebno dugo vremena da se oporavi.

„Biće potrebno dugo vremena da se izgrade institucije, da se izgradi društvo koje nece biti zasnovano na podelama“, rekao je Šarović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.