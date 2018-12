U Guči konvencija Saveza za Srbiju: Dragačevo da vode Dragačevci, a ne šefovi iz Beograda

Predsednik Demokratske stranke i jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac rekao je večeras na završnoj konvenciji SzS pred izbore u Guči da se Savez zalaže za promenu izbornog sistema da ni se na lokalnom nivou kandidovali „ugledni ljudi iz opština i gradova, a ne predsednik Srbije Aleksandar Vučić“.

Izborna lista Savez za Srbiju-Savez za Dragačevo-Milan Radičević je završnu kovenciju pred lokalne izbore u Lučanima održala u punoj sali Doma kulture u varošici Guča koja je deo opštine Lučani.

„(Predsedik Srbije Aleksandar) Vučić se kandiduje i u Lučanima, i u Banatu, i svuda u Srbiji. U svakom mestu, u svakom gradu, u svakoj opštini, kandidat je Aleksandar Vučić. To nije normalno, i time potpuno poništava smisao lokalne samouprave: da ljudi koji žive na odredjenoj teritoriji sami izaberu svoje predstavnike, i da utiču na to kako će se to mesto razvijati i ge će se novac koji vi dajete najviše ulagati“, rekao je Lutovac.

Dodao je da su primer razlike izmedju demokratske i nedemokratske države izjave predsednika Francuske i Srbije povodom protesta gradjana u dvema zemljama.

„Predsednik (Francuske Emanuel) Makron je na demonstracije u Francuskoj reagovao tako što je rekao: ‘Bili ste u pravu, povući ćemo našu odluku o povećanju akciza na gorivo’, a predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) je rekao: ‘Ne pada mi na pamet da ispunim bilo kakav uslov, makar vas bilo pet miliona’ – To vam pokazuje razliku izmedju demokratske i nedemokratske države“, rekao je Lutovac.

Dodao je da je RTS o protestu protiv nasilja „Stop krvavim košuljama“, održanom u subotu u Beogradu, izvestila u 24. minutu glavne polučasovne informativne emisije „Dnevnik“, a prva vest su bile – demonstracije u Parizu.

„Nisu videli ispod svog prozora šta im se dešava, odnosno videli su, ali nisu hteli da prikažu koliko ljudi je izašlo da kaže: ‘Dosta, ne više!’ „, rekao je Lutovac.

Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Djilas založio se protiv privatizacije namenske industrije.

„Donet je Zakon koji predvidja mogućnost manjinske privatizacije namenske industrije . To će biti isto kao s PKB-om: doći će neki arapski investitor, isplatiće neke pare, od 1.600-1.700 radnika PKB-a vratiće na posao 800-900, a ostali će ostati bez posla. Pitanje je kakve će imati plate, manje sigurno nego sada“, rekao je Djilas.

Dodao je da je Savez za Srbiju organizacija u kojoj su sve člance koje ga čine apsolutno protiv privatizacije i prodaje onoga što su nacionalni resursi: rudno bogatstvo, voda, preduzeća kakva je vojna fabrika „Milan Blagojević“ u Lučanima.

On je istakao da je Savez za Srbiju posle samo 90 dana od osnivanja, organizvao protest u subotu u Beogradu na koji je došlo izmedju 15.000 i 20.000 ljudi.

„I može Aleksandar Vučić da priča šta hoće o dve, tri, četiri hiljade, mi koji smo tamo bili lako smo izračunali koliko je to. Zato smo odlučili da podržimo ljude koji će organizovati novi protest u subotu, pod parolom ‘Hajde da se prebrojimo’ „, rekao je Djilas.

Lider Dveri, Boško Obradović je rekao da Srpska napredna stranka (SNS) nije ispunila predizborna obećanja koja je dala pre četiri godine u Lučanima: nisu vratili Osnovni sud u Guču, nisu završili sprotsku salu u Lučanima, nisu rekonstruisali bazen u Lučanima, nisu otvorili novih 1.000 radnih mesta.

„Ništa od toga, samo je novih 2.000 ljudi moralo da ode iz Dragačeva, samo su nagomilali nove infrastrukturne probleme. Pola godine ne mogu da završe put izmedju Guče i Lučana. Za nekoliko decenija ovde niko više neće živeti ako ne zaustavimo (načelnika Moravičkog okruga i visokog funkcionera SNS u Lučanima) Slobodna Jolovića i sve političke preletače koji uništavaju ovu opštinu vše od 20 godina“, rekao je Obradović.

On je ukazao da su lideri stranka iz Beograda nosioci većine izbornih lista za izbore u Lučanima, koji su zakazani za 16. decembar.

„Nama je zaista dosta ovih beogradskih dahija koje misle da mogu da dodju ovde da nama drže lekcije i da organizuju kako ćemo mi ovde živeti. Pogledajte sve te liste vlasti, na svakoj je na čelu neki beogradski ‘glavonja’ iz nekih njihovih političkih centrala. Pa gde su vam vaši kandidati i nosioci lista sa lokala, imate li vi kandidate i zašto izlazite na ove izbore kada se krijete iza Vučića, Šešelja, Dačića, Palme, Krkobabića i ostalih koji su na vlasti ovde decenijama!?“, rekao je Obradović.

On je istakao da se Savez za Srbiju zalaže da Dragačevo vode Dragačevci.

„Pa nećemo više tu propalu političku elitu, nećemo više te prevarante, lopove, kriminalce koji su uništili ovu državu; Hoćemo naše ljude, hoćemo da Dragačevo vode Dragačevci!“, rekao je Obradović.

Na izbornoj konvenciji Saveza za Srbiju u Guči govorili su i potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović, predsednik Udruženja sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović, predsednik „Zdrave Srbije“ Milan Stamatović.

Predstavlajeni su i kandidati za odbornike u Skupštini Lučana s liste Savez za Srbiju-Savez za Dragačevo-Milan Radićević, a govorili su i nosilac liste Milan Radičević i kandidati za odbornike Mirijana Stevanović i Rade Dragović.

