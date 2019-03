U Kruševcu protest Jedan od pet miliona i kontra protest

Protest „Jedan od pet miliona“ održan je večeras u Kruševcu uz kontra protest članica Saveta za rodnu ravnopravnost iz tog grada, koje pripadaju vladajućim strankama.

Na Trgu mladih okupile su se žene, medju kojima i gradonačelnica tog grada Vesna Lazarević čiju ostavku zahtevaju gradjani na protestu Jedan od pet miliona.

One su kazale da žele da odbrane grad od nezvanih gostiju, jer su tvrdile da medju okupljenima na gradjanskom protestu nema stanovnika Kruševca.

Lider Levice Srbije Borko Stefanović rekao je o kontra skupu da je žalosno kako vlast deli ljude u Srbiji te da su to situacije koje treba izbeći.

„Moramo izbeći bilo kakve sukobe, moramo insistirati da vlast ispuni naše zahteve, fer i slobodne medije, zajednički dogovor sa državnim organima kako to da sprovedemo“, rekao je Stefanović.

On je dodao da to žele da sprovedu jedino kroz dijalog i da zabrinjava „tvrdi stav“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih predstavnika vlasti da ne žele dogovor sa gradjanima koji protestuju i sa opozicijom.

Lider Levice Srbije poručio je da do ispunjenja zahteva protesta treba ići mirno, strpljivo, staloženo, te da ako do toga ne dodje do 13. aprila, opozicija će pozvati gradjane i na neke druge akcije, mirne, u skadu sa zakonom.

Stefanović je, komentarišući to što je Više javno tužilaštvo u Kruševcu podiglo optužnicu četiri meseca nakon napada koji se na njega i na još dve osobe desio u Kruševcu, kazao da je u svakom slučaju prijatno iznenadjen, ali da se ne slaže sa time što su optuženi za izazivanje opasnosti na javnom skupu, a ne za pokušaj ubistva.

On je ocenio da su okupljeni na protestu „Jedan od pet miliona“ budućnost, dok su zvuci sa kontra skupa prošlost.

„Mi znamo da svaka glava, svaki čovek koji je večeras u ovom protestu vredi desetine, stotine drugih koji su zarobljeni strahom i ucenom i sada stoje iza svojih zavesa iza prozora i krišom nas gledaju“, kazao je on.

Glumac i voditelj Marko Stepanović kazao je da je Kruševac večeras primer demokratije, jer su na dve strane okupljene grupe koje različito misle i uzvikuju različite parole, te da to znači da ima nade za Srbiju.

Predsednik sindikata Sloga Željko Veselinović ponudio je okupljenima na kontra skupu da im napiše tužbe protiv onih koji su ih ucenili ostajanjem bez posla ako se ne pojave na tom skupu.

Demonstranti su krenuli u šetnju glavnim ulicama, dok su žene okupljene na kontra skupu, koje su stajale na trotoaru, uzvikivale suprotne parole i dobacivale poneku psovku.

(Beta)