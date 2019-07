U Nišu izloženo 10 oklopnih vozila dobijenih od Rusije (foto, video)

Deset oklopno-izviđačkih vozila pešadije BRDM-2, koja su dobijena od Ruske Federacije, prvi put su danas izložena u niškoj kasarni „Mija Stanimirović“.

U kasarnu je stigao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prikazu vozila prisustvuju i ministar odbrane Aleksandr Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije generala Milan Mojsilović, kao i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Mojsilović je zahvalio predsedniku na podršci koju pruža vojsci i njenom opremanju i upoznao ga je sa karakteristikama vozila.

Pored deset vozila BRDM-2, koja su došla iz Rusije, koloni je pridodato i jedno staro BRDM vozilo Vojske Srbije.

Tokom prikaza biće predstavljeni i tenkovi, kao i zaposedanje položaja „Norama“, samohodnim haubicama.

U skladu sa Vojno-tehničkim sporazumom, dogovorenim između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, u Srbiju je stiglo 10 oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2 u ugovorenom roku i bez bilo kakvih transportnih problema.

Oklopni izviđački automobil BRDM-2 namenjen je za izviđanje u svim uslovima — i na kopnu i na vodi.

Kupola sa naoružanjem je žirostabilisana i omogućava i gađanje iz pokreta.

Oklopljen je sa čeone strane oklopom debljine 14 milimetara, sa bočne strane oklopom debljine 7 milimetara i sa podne strane oklopom debljine 8 milimetara.

Dodatna balistička zaštita sastoji se od 20 ploča debljine 6 milimetara i omogućuje zaustavljanje metka 7,62 milimetra i 12,7 milimetara, i to sa svih strana. Prednja strana oklopa štiti od metka 14,5 milimetara, i to na udaljenosti od 300 metara.

Na podu vozila postavljen je protivminski tepih, sa kojim je poboljšana protivminska zaštita.

Naoružan je mitraljezima 14,5 milimetara KPVT, čija je brzina gađanja 600 metaka u minuti i 7,62 milimetra PKT, sa brzinom gađanja 700 metaka za jedan minut.

Sistem za upravljanje vatrom omogućava i stabilizaciju naoružanja i nišanskih sprava prilikom gađanja, automatsko praćenje ose naoružanja sa osom nišanske sprave, blokiranje elektroprekidača kada se naoružanje nalazi u položaju nebezbednog otvaranja vatre, kao i dovođenje naoružanja u položaj za dopunu.

Na vozilo je ugrađena jedna trokanalna panoramska stabilisana sprava komandira, koja omogućuje detekciju cilja do 5 kilometara na dnevnom svetlu i do 3,5 kilometara noću, a raspoznavanje cilja po danu ide i do 2,7 kilometara, dok je noću raspoznavanje moguće na razdaljini do 1,5 kilometara.

Pored nje, ugrađena je i sprava nišandžije, koja je spregnuta sa mitraljezima KPVT 14,5 milimetara i PKT 7,62 milimetra.

Pored dve sprave vozilo poseduje i šest televizijskih kamera, koje članovima posade omogućuju osmatranje u vidnom delu dana, za vreme padavina i u sumraku.

Slika se prikazuje u crno-beloj boji na četiri multi-funkcionalna panela.

Poseda se sastoji od pet članova, a to su — komandir, vozač, nišandžija i dva izviđača.

Savlađuje vertikalni nagib od 30 stepeni, a bočni od 25 stepeni.

Fotografije i snimke pogledajte OVDE.

(Sputnjik)