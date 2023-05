U Skupštini o tome ko čuva čiji dosije

Poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković izjavio je danas na početku skupštinske sednice, da je urednik Tabloida Milovan Brkić bio i ostao deo sistema ove vlasti, a da je Jovi Bakiću sam Aleksandar Vučić davao na uvid dosije Ivice Dačića.

„Milovan Brkić je 2012. pisao laži o vrhu DS-a, a u Novom Sadu njegov Tabloid je delio Miloš Vučević, sadašnji ministar odbrane i tako ga koristio za svoju kampanju. On je 2012. bio deo vašeg sitema i danas je to i on služi da biste vi mogli da kažete da su protesti nasilni“, rekao je Novaković.

Osvrnuo se na nastup profesora Jove Bakića, koji se, gostujući u Utisku nedelje ogradio od protesta u prvoj rečenici i govorio u lično ime.

„Drugom prilikom Bakić nas je informisao da mu je Vučić davao dosije Dačića na uvid, ne znam zašto, ne razumem se, ali kada dajete poverljive dokumente nekome, valjda imate poverenja u njega, pa razmislite zašto je postojalo to poverenje“, obratio se poslanik premijerki.

On je dodao da niko nije naterao ovu vlast da joj Informer, Alo i Srpski Telegraf budu temelji, a pitao je i premijerku kako ima vremena da sedi na Pinku po tri sata i blati opoziciju.

Poslanica SPS-a Snežana Paunović rekla je da razume potrebu Vučića da objasni šta treba da bude političer u Srbiji.

Ona je pohvalila lidera svoje stranke i rekla da bi možda bilo dobro da se naglas pročita taj dosije.

„Postoje neki dosijei koji su možda i kod Dačića. Zamislite se malo, nije sve crno belo“, rekla je Paunović.

Na dobacivanja lidera DS Zorana Lutovca, poslanica je rekla da to ne znači da ona preti Vučiću, a onda se obratila Lutovcu i rekla da je „kvazi lider kvazi-parije“, te dodala da su oni „patentirali skupljanje dosijea“.

Premijerka Ana Brnabić rekla je da nije čula osudu poziva na nasilje Jove Bakića, da se poslanik ogradio, ali nije osudio.

Ona je ponovila da je analitičar Dejan Vuk Stanković napadnut kao rezultat tih poziva na nasilje, a da to takođe nije osudila opozicija.

Poslanici danas razmatraju izveštaj o bezbednosti u Srbiji.

(Beta)

