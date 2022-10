U Skupštini o veleizdaji, Rio Tintu, Potemkinu, srušenim grobljima

U Skupštini Srbije vodi se burna rasprava o formiranju nove Vlade Srbije u kojoj poslanici opozicije iznose niz kritika na račun sastava vlade, kao i planova iznetim u ekspozeu Ane Brnabić, dok vladajuća većina i mandatarka uzvraćaju kritikama na račun bivše vlasti i politika koje opozicija promoviše.

Burne reakcije poslanika vlasti izazvala je poslanica Narodne stranke Ivana Parlić kada je rekla da nova Vlada Srbije planira da nastavi projekat otvaranja rudnika litijuma sa kompanijom Rio Tinto, čiji su „najveći lobisti“ mandatarka za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić, kandidatkinja za ministarku rudarstva Dubravka Djedović Negre i šef kabineta predsednika Srbije Ivica Kojić.

„Propast Srbije je u srcu projekta Rio Tinto. Predlogom za sastav nove vlade poslali ste poruku Rio Tintu da ste spremni da nastavite taj projekat. Strancima izdajete našu zemlju i zemlju naše dece. Kažete da je našoj deci potreban internet, ali su im pre toga potrebni čisti vazduh, voda, zdrava hrana i zemlja“, rekla je Ivana Parlić Ani Brnabić na sednici Skupštine Srbije.

Ivana Parlić je navela da je vlast u Srbiji „prepisala zakon afričke države Kongo da bi služila Rio Tintu i ostalim novim okupatorima Srbije“, te da su zbog toga podnete krivične prijave i protiv premijerke i protv dosadašnje ministarke zbog kako je rekla, „veleizdaje“.

„Doveli ste novu ministarku Dubravku Djedović Negre, ali agenda stara. Dubravka Djedović Negre dolazi iz Evropske investicione banke, koja je najveći litijumski investitor, a bila je i propagandista, izveštavala je iz Beograda za Si-en-en (CNN), a Rio Tintu je potrebna propaganda, ali nema te propagande koja može da našminka ubistvo Srbije“, rekla je Parlić.

Ona je podsetila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da „nemamo pravo da uništimo više života nego što je planirano“, i tu je predsednik skupštine Vladimir Orlić prekinuo pitanjem da li je svesna da to nije tačno.

Time je otvoren krug javljanja po povredi poslovnika, a burno je reagovao šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić- Zajedno možemo sve, koji ipak nije govorio o Rio Tintu, već je kritikovao poslanike Narodne stranke po ličnoj osnovi.

U prvom delu sednice poslanik Djordje Pavićević iz „Zeleno levog kluba“ izjavio je da mu posle ekspozea Ane Brnabić na pamet pada ruski knez i vojskovodja iz 19. veka koji se zove Grigorije Aleksandrović Potemkin, koji je pored puta kada je prolazila kraljica Katarina II, gradio kulise sa slikama nepostojećih sela i sa seoskom idilom.

„Ovde se vlada hvali time da prioritet daje nauci, obrazovanju, da je otvorila tri ministarstva, da je formirala tri instituta, da je formirala Fond za nauku, a šta je recimo sa onih pet godina kada nijedan projekat za nauku nije bio raspisan, od 2015. do 2020. godine. Šta je sa 11 instituta kojima ste nametnuli direktore mimo volje naučnog dela kolektiva? Šta je sa privatizacijom Instituta ‘Jaroslav Černi’, koji sada treba da služi interesima jedne kompanije, a ne države“ pitao je Pavićević.

Poslanik „Dveri“ Ivan Kostić ocenio je da je ekspoze kontradikotran ali i zastareo, jer kao najvažnije bilateralne posete od 2020. godine navodi posetu Angele Merkel, Olafa Šolca i Ursule fon der Lajen.

„Kažete da je naš cilj normalizacija odnosa sa Prištinom. Kakva normalizacija odnosa u momentu kada oni nas uslovljavaju da priznamo Kosovo. Vi ste juče upravo ovde od vaših kolega poslanika iz vaše poslaničke grupe i stranke dobili aplauz samo dva puta kada ste spomenuli Kosovo i Metohiju i kada ste spomenuli Rezoluciju 1244. Znači, ovaj ekspoze je prevazidjen, ovaj ekspoze nije pogodio vreme i stanje u kome živimo i ovaj ekspoze je mogao da bude interesantan u nekoj prethodnoj Vladi“, rekao je Kostić.

On je kritikovao evropski put Srbije i rekao da Srbija mora da menja spoljnu politiku.

Poslanik iz grupe „Moramo-Zajedno“ Nikola Nešić govorio je o potrebi ulaganja u povećanje energetske efikasnosti.

„Smatram da trebamo pomoći gradjanstvu da mogu da izoluju svoje kuće, da mogu da izoluju svoje zgrade. Rekli ste da ste planirali 12 milijardi evra za energetsku politiku u sledećem periodu. To pozdravljam, ali smatram da deo novca morate da uložite i da manje trošimo, jer ako manje trošimo, biće nam potrebno i manje energenata“, rekao je Nešić.

Poslanik Zavetnika Strahinja Erac ukazao je na položaj Srba u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i generalno u Raškoj oblasti gde su, kako tvrdi „Srbi, u bukvalnom smislu, diskriminisani, gde gotovo da ne mogu da se postave na rukovodeća mesta, ne mogu da se zaposle i iz dana u dan sve više napuštaju svoja ognjišta“.

„Pre nekoliko nedelja, u Novom Pazaru srušeno je pravoslavno groblje, takodje srušeni ostaci latinske crkve koji su bili pod zaštitom države Srbije. Želim da vam postavim pitanje – da li će, ukoliko i ovo malo Srba napusti Novi Pazar, biti srušeni i Sopoćani i Djurdjevi stupovi i sve ono što je Srbija“, pitao je Erac.

„Prethodni govornik je izneo niz neistina s ciljem da naruši harmoniju suživota u gradovima Republike Srbije. Govorio je o tome da je neko rušio groblja u Novom Pazaru, desilo se dva puta. Jednom je oskrnavljeno bošnjačko groblje, ali je to učinio musliman, Bošnjak psihički neuravnotežena osoba, a onda se desilo drugog puta da je oskrnavljeno staro pravoslavno groblje i to je učinila osoba psihički neutemeljena, psihički nestabilna, pravoslavac“, ukazao je poslanik Jahja Fehratović na povredu poslovnika, ali ga je predsednik skupštine Vladimir Orlić prekinuo rečima da niko nije promovisao takvu vrstu ponašanja i da je to valjda jasno.

Mandatarka Ana Brmabić u narednom govoru od pola sata odgovarala je na sve pomenute kritike, ponavljajući sve uspehe njene vlade.

Onima koji u tome vide „Potemkinova sela“ poručila je da vredjaju gradjane i zaposlene u kliničkim centrima, a istakla je i koliko je novca uloženo u nauku u poslednje dve godine.

Brnabić je takodje ponovila da se oni kojima je bitna ekologija, istovremeno zalažu da se uključi grejanje kada je napolju 25 stepeni uz tvrdnje da nema potrebe za grejanjem ni ovih dana.

Saglasila se sa Dverima da nam Evropska unija nije pomogla za vreme pandemije, a da za dobre odnose sa Kinom treba zahvaliti predsedniku Aleksandru Vučiću.

Očekuje se da rasprava o novoj vladi traje čitav dan, a da se glasa večeras, ili sutra pre podne.

(Beta)

