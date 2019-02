U Zrenjaninu večeras četvrti protest Jedan od pet miliona

Četvrta protestna šetnja Jedan od pet miliona održana je večeras u Zrenjaninu, više stotina građana okupilo se u centru grada, a zatim su šetnju nastavili kraj Gradske kuće do najvećeg gradskog naselja Bagljaš.

Građanima se najpre obratila studentkinja iz Zrenjanina Katarina Đoković koja je kazala da se “ne oseća ljudski u svojoj zemlji” i da ne želi da viđa svoje kolege studente koji 30 dana jedu paštetu i hleb samo zato da bi imali fakultetsku diplomu, niti roditelje koji sakupljaju sitan novac da kupe slatkiš jednom nedeljno svojoj deci.

“Muka mi je da idem od grada do grada i da slušam kako je loše, muka mi je da viđam ljude koji nemaju nadu, koji su potpuno beznadežni i tumaraju ovom zemljom, svojim kućama i gradovima. Muka mi je i strašno da vidim svoje sugrađane potpuno slomljene i ne znajući da postoji sreća” kazala je ona.

Kazala je da ne želi da njena deca jednog dana Zrenjanin gledaju isključivo preko googl erta i da neće prestati da šeta dok ne dođu ljudi koji će se brinuti o drugim ljudima i svojim sugrađanima.

“Zato, oni moraju da odu da bismo mi ostali” rekla je još studentknja Katarina Đoković.

Slavko Vukov, poljoprivrednik iz Zrenjanina, koji je, kako je naveo, govorio u svoje i ime članova Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, jednog od najmlađih i jedinog koji je ovih dana podigao glas.

“Ne samo danas, činimo to unazad tri godine, da dopremo do onih koji kroje agrarnu politiku, da se dozovu pameti, izađu nam u susret, da čine dobro za budućnost poljoprivrede i poljoprivrednika i sada konstatujemo da je to nemoguća misija, sa njima se moramo obračunati na drugi načn, jer ne žele da sarađuju i žive sami za sebe” rekao je Vukov.

Govoreći o problemima koji tište poljoprivrednike, Vukov se obratio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću rečima da “televizori očigledno ne funkcionišu onako kako je on zamislio”.

“Sedam godina učinka ove vlasti je poražavajući za nas poljoprivrednike, to je sedam godina uzimanja i otimanja, a davanja u vidu mrvica i ono što je nedavno objavio, gle, baš u Banatu je samo jedna od prevara, obećao je da će konačno izaći u susret poljoprivredi i dati subvencije na gorivo, a to je faktor najveća investicija da bismo mogli da funkcionišemo” rekao je Vukov.

Kazao je da poljoprivreda u budžet Srbije “ulije od 15 do 20 milijardi na konto akciza na dizel gorivo, što čini više od polovine agrarnog budžeta” i da to postoji samo u Srbiji, jer su u drugim zemljama poljoprivrednici oslobođeni od akciza.

“Nas poljoprivrednike permanentno lažu i kradu, osiguranje poljoprivrednika se naplaćuje po bezveznom sistemu, dokaz tome je da je dugovanje poljoprivrednika po tom osnovu naraslo na preko sto milijardi, to je ogroman novac, a budu li poreska uprava krenula da to naplaćuje prinudno, poljoprivrednici će ostati bez zemlje” rekao je još Vukov.

On je upitao i gde ide novac od naplate poreza na imovinu na poljoprivredno zemljište i od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta i ukazao da se ništa tim novcem nije uradilo za poboljšanje uslova za poljoprivredu.

“Bilo je silnih nepravdi i ranije, ali sramota u tome je da ovi danas ništa nisu naučili od svojih prethodnika, samo su unapredili sistem otimanja i kada se priča o budućnosti Srbije mora se pohgledati sadašnjost, a sadašnjost poljoprivrede i sela je tužna i sumorna” dodao je Vukov.

Rekao je i da su poljoprivrednici koji su opstali devedesetih zabrinuti za budućnost njihove dece koji će, ukoliko se situacija ne promeni, svi “otići negde u razumnije države”.

“Imajte vere, imajte nade, ali moraju znati i oni koji dolaze, moraju gledati narod u oči i pitati ga šta je njegov interes” poručio je Vukov.

Milojko Pantić je kazao da je duboko potresen činjenicama koje je izneo Vukov i dirnut rečima studentkinje Katarine Đoković.

“Muka je i meni Katarina i svim ljudima u Srbiji jer ne možemo više da gledamo čoveka koji izleće sa svih ekrana i novina” rekao je Pantić.

Rekao je, između ostalog, i da danas Srbijom vlada Aleksandar Vučić, “čovek koji je nadvladao svog idola Slobodana Miloševića, tako što je izbrisao razliku između politike i čistog kriminala” i da je jedino što se od njega očekuje, ostavka.

(Beta)