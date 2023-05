Učesnici protesta ‘Srbija protiv nasilja’ krenuli ka mostu Gazela

Učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“ su sa platoa ispred Skupštine Srbije krenuli u mirnu šetnju do mosta Gazela.

Prethodno je s govornice ispred zgrade Skupštine Srbije navedeno da su se i danas okupili kako bi pokazali vlastima da neće stati, i da će protest biti završen na mostu Gazela da bi pokazali kako je to kad Srbija stane.

Zahteve, koji su istovetni sa onima sa skupa koji je održan 8. maja, pročitala je devojka koja je ponovila da vlast nije ispunila zahteve organizatora protesta.

Okupljeni nose transparente „Isključite RTS, uključite mozak“, „Informer je laž“, „REM je zlo“, „Pamtimo nepočinstva nepomenika“.

Učesnici protesta su u potpunosti ispunili plato ispred zgrade Skupštine Srbije, od raskrsice Ulice Kneza Miloša sa Bulevarom Kralja Aleksandra, do spomenika Nikoli Pašiću.

Kako javlja reporter agencije Beta, učesnici protesta ispunili su i Pionirski park, a mnogi se priključuju koloni koja je krenula Ulicom Kneza Miloša ka mostu Gazela.

Neki učesnici protesta blokirali saobraćajnicu ispred zgrade Skupštine

Učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“ blokirali su oko 17.30 saobraćajnicu ispred zgrade Skupštine Srbije, uoči novog protestnog okupljanja koje organizuje proevropska opozicija.

Kako javlja reporter agencije Beta s lica mesta, saobraćaj je trenutno obustavljen od Ulice Kneza Miloša do spomenika Nikoli Pašiću, a zvaničan početak protesta najavljen je za 18.00.

Skup će po ranijim najavama organizatora biti bez govornika i završiće se blokadom mosta Gazela, a na njemu će biti pročitani isti zahtevi kakvi su izneti na protestu 8. maja.

Protest u organizaciji Demokratske stranke, Narodne stranke, Zeleno levog fronta/Ne davimo Beograd, Zajedno i Stranke slobode i pravde/Pokreta slobodnih građana/Sindikata Sloga/Pokreta za preokret Ujedinjeni, kako su ranije navele te partije, nije stranački.

Najavljeno je da će večerašnji, kao i prethodni protest, proći bez govora i stranačkih obeležja, i uz „najveće poštovanje i saosećanje sa bolom zbog nezapamćenih tragedija“, dva masovna ubistva u Srbiji u kojima je ubijeno 17, a ranjeno više od 20 osoba.

