Učesnici protesta u Kosovskoj Mitrovici: Vučiću, nemaš pravo da deliš Kosovo

U organizaciji Narodnog pokreta Srba sa Kosova i Metohije „Otadžbina“, inače dela Saveza za Srbiju, večeras je u Kosovskoj Mitrovici održan treći po redu protest „Jedan od pet miliona“ sa koga je poručeno da niko nema pravo da deli Kosovo i pravi veliku Albaniju.

Okupljeni gradjani, medju kojima su bili poslanik Skupštine Srbije Slaviša Ristić i bivši poslanik Marko Jakšić, nosili su transparent sa natpisom „Jedan od pet miliona“ i zastave Srbije a tokom šetnje od trga kod spomenika Caru Lazaru do zapaljenih prostorija Srpsko-ruskog prijateljstva u blizini mosta koji razdvaja severni i južni deo Kosovske Mitrovice, uzvikivali su „Kosovo je srce Srbije“.

Na početku protesta je došlo do manjeg verbalnog incidenta kada je jedan od pristalica ubijenog lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića pokušao da omete održavanje skupa.

Okupljenima se potom obratio Marko Jakšić koji je kazao da „rešenje statusa Kosova mora da bude u skladu sa Rezolucijom 1244 i Ustavom Srbije“, dodajući da „nikakav referendum po pitanju statusa Kosova koji izdajnička vlast u Beogradu misli da organizuje, Savez za Srbiju neće priznati jer je on u startu antiustavan“.

„Prevedeno na jezik naroda, nema podele, niti predaje južne srpske pokrajine. Razgraničenjem kako to zamišlja Aleksandar Vučić etnički se cepa ne samo srpsko tkivo na Kosovu nego i ono na severu Kosova. Razgraničenjem vlast samo stvara Veliku Albaniju“, ocenio je Jakšić.

On je kazao da postoje informacije o 17 tačaka dogovorenih u Briselu po kojima bi Mitrovica bila distrikt „i sve bi išlo pod kišobran Prištine“.

„Niko pa ni predsednik nema pravo da deli Srbe. Kome će da preda i ostavi Štrpce, Novo Brdo? Da li će srpska deca iz tih mesta da žive u Albaniji? Predsedniče, nemaš pravo da razgraničavaš Kosovo, Kosovo je celo naše to govore sve tapije i nećemo ti dozvoliti da ga otudjiš, predaš i napraviš veliku Albaniju“, rekao je Jakšić.

On je upitao predsednika Srbije zašto ne poništi Briselski sporazum pošto Priština odbija da formira Zajednicu srpskih opština.

„Za nastavak pregovora tražiš ukidanje taksi, a rekli smo ti da samo politikom reciprociteta to možeš postići. Oni takse neće da ukinu“, rekao je Jakšić i ocenio da srpski predstavnici ni posle 45 dana, koliko su odredili za donošenje odluke o napuštanju kosovskih institucija, neće to uraditi jer im, kako je kazao, „predsednik to neće reći“.

Učesnici skupa su odali počast Oliveru Ivanoviću paljenjem sveća kod spomenika na mestu na kom je ubijen.

(Beta)