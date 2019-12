Učesnici protesta u Novom Sadu simbolično poslali Vučića u zatvor

Učesnici protesta Saveza za Srbiju u Novom Sadu postavili su večeras na centralnom gradskom Trgu slobode veliki plakat sa rešetkama iza kojih su „smestili“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove saradnike.

Na plakatu je pisalo „Bahami ili Zabela“ i na njemu su simbolično u Zabelu poslali Aleksandra i Andreja Vučića, Miloša Vučevića i Slobodana Milića Bocaru zbog, kako su naveli, nelegalnih poslova.

Prethodno je na protestnom okupljanju reditelj i književnik Milan Belegišanin rekao da su gradjani Srbije zaboravili šta je kultura.

„To je postojalo i pre, ali sada je čitava država rijaliti. Srpska napredna stranka je rijaliti dovela do savršenstva, to jest do apsurda i u apsurd pretvorila čitavo naše življenje. To što oni rade – to je atak na mentalnu higijenu“, kazao je Belegišanin.

(Beta)