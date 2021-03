Ujedinjeni Balkan za čist vazduh: Što brže ugasiti termoelektrane na ugalj

Učesnici kampanje „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ saopštili su danas da se zalažu se da se sprovede što brže gašenje termoelektrana na ugalj i da se zagadjenje poreklom iz teške industrije hitno svede u propisne okvire.

Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagadjenja vazduha na Zapadnom Balkanu, a glavnu ulogu imaju termoelektrane, navodi se u saopštenju inicijative „Ne davimo Beograd“, koja je deo te kampanje.

„Kompanije koje upravljaju i države regiona ne pridržavaju se zakona i propisa o emisijama štetnih gasova, pa to dovodi do sporova kao što su prekršajni postupci u okviru Energetske zajednice. Isto važi za ostala velika ložišta – to su postrojenja koja troše najviše energije. U industrijskoj delatnosti ona su najodgovornija za zagađivanje vazduha pored proizvodnje struje“, nevedeno je u saopštenju.

Sumpor-dioksid, teški metali i druge materije ugrožavaju zdravlje stanovnika Zapadnog Balkana, ali putuju i mnogo dalje, navedeno je uz podatak da je od 3.906 preuranjenih smrtnih slučajeva iz 2016. godine pripisanih uticaju termoelektrana u regionu, 2.013 zabeleženo u Evropskoj uniji, 1.239 u samom regionu, a ostatak u drugim zemljama.

„Tražimo i da gradjani dobiju mesto za stolom kada se odlučuje o ekološkim i drugim dozvolama za proizvodna postrojenja“, naglašeno je u saopštenju.

Bez ikakvog uključivanja javnosti o raspodeli našeg novca, države regiona su 2019. isplatile 72,7 miliona evra direktnih subvencija proizvodjačima struje iz uglja i garantovale za zajmove vredne 2,15 milijardi evra, navodi se.

„Osim industrije, ugalj se troši i u domaćinstvima, pa čak i u toplanama. Prestankom upotrebe tog fosilnog goriva nestao bi glavni pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu. EU ga napušta i podstiče upotrebu čistih tehnologija u industriji da bi do 2050. dovela neto emisije ugljen-dioksida na nulu i tako doprinela ublažavanju globalnog zagrevanja“, ističe se.

Države regiona su prihvatile ove ciljeve kada su u novembru 2020. potpisale Sofijsku deklaraciju, podsećaju „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“.

„Ona (Sofijska deklaracija) otvara put ka bespovratnim sredstvima i finansijskoj podršci iz Zelene agende za Zapadni Balkan. Termoelektrane na ugalj i prljava tehnologija nam ugrožavaju opstanak i s njima nećemo moći da učinimo vazduh čistim niti da ostvarimo ugljeničnu neutralnost“, dodaje se.

Kada bismo na Zapadnom Balkanu prestali da koristimo ugalj za dobijanje električne energije, grejanje i u teškoj…

Posted by Ne davimo Beograd on Četvrtak, 18. mart 2021.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.