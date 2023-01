Uoči dolaska Dačića u Zagreb Grlić Radman pozvao Srbiju na rešavanje otvorenih pitanja

Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman pozvao je danas vlasti Srbije na rešavanje otvorenih pitanja o nestalima i odšteti logorašima.

Uoči sutrašnjeg dolaska Dačića na tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog veća (SNV) u Zagrebu, na kojem će biti i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministri, Grlić Radman je naveo da Hrvatska „očekuje odgovor Srbije“ o 1.832 nestalih tokom rata 1990-ih, odšteti logorašima, o procesuiranju ratnih zločinaca i vladavini prava, prenosi agencija HINA.

„Logoraši žele da posete logore, isto tako žele da oni budu obeleženi u Stajićevu i nekim drugim logorima gde su ubijani, zatvarani i mučeni ljudi. Treba se suočiti s prošlošću i tu je odgovornost Srbije i njihovih vlasti upravo na testu“, rekao je Grlić Radman.

Posle sastanka s predsednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavom Žigmanovim koji je i ministar Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Grlić Radman je kazao da je dolazak Dačića u Zagreb prilika da se sazna idući korak Srbije.

„Videćemo šta je sledeće, kada možemo očekivati te odgovore da bi svaki naredni formalni bilateralni susret bio smislen i svrsishodan, kako bismo mogli kasnije konkretno razgovarati o ispunjenju tih otvorenih pitanja“, naveo je šef hrvatske diplomatije.

Na pitanje da li će s Dačićem razgovarati u četiri oka, Grlić Radman je rekao da će „sigurno popiti kafu“.

„Gospodin Dačić nije novi ministar spoljnih poslova, to je već bio. On tačno zna o čemu se radi, koja su pitanja, on je svedok istorije, imao je određene dužnosti u vreme raspada bivše države“, kazao je Grlić Radman.

Naveo je da Hrvatska, kao potpuno evropski integrisana, može da bude „primer i uzor“ Srbiji.

„Sigurno da evropsku perspektivu želi i Srbija, ali ako je želi ostvariti, treba da traži partnere. Ko više od Hrvatske želi stabilnost Zapadnog Balkana? Hrvatska je ostvarila sve spoljnopolitičke i strateške ciljeve, i mislim da se Srbija sigurno može ugledati na Hrvatsku kao na jedan uzor, jedan primer“, dodao je.

Uoči odlaska u Zagreb, Dačić je danas u Beogradu izjavio da različita gledišta Srbije i Hrvatske o određenim političkim pitanjima ne treba da sprečavaju dve države da unapređuju odnose.

„Mi imamo različita viđenja, ali to ne treba da nas spreči da pokušamo da izgradimo zajedničke interese i da pokušavamo da pronalazimo najbolje moguće okvire za naše bilateralne odnose. Bez obzira na sve razlike, treba da probamo da nađemo najmanje moguće zajedničke momente u važnim pitanjima za naše buduće odnose“, kazao je Dačić.

Grlić Radman je podsetio da je Hrvatska garantovala tri mesta za predstavnike srpske manjine u Hrvatskom saboru i dodao da Zagreb očekuje da Beograd „poštuje reciprocitet“.

Naveo je da je Zagrebu drago što je Žigmanov u Vladi Srbije, ali je dodao da je on deo vlasti zahvaljujući „sopstvenim zaslugama“.

Žigmanov se sastao s premijerom Plenkovićem i potom rekao da su se saglasili da je „napravljen iskorak u političkoj participaciji“ Hrvata u Srbiji.

„To će sigurno doprineti da budemo uključeni u proces donošenja odluka i da odluke koje budemo donosili budu od koristi i za pripadnike hrvatske zajednice“, kazao je Žigmanov.

Žigmanov je danas u Zagrebu, kao predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, s liderom Samostalne demokratske srpske stranke Miloradom Pupovcem potpisao Deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije, u kojoj se osuđuju svi oblici mržnje prema manjinama i „podstiču države u kojima žive da se napokon okrenu saradnji, umesto obnavljanju sukoba“ i počnu da rešavaju otvorena pitanja.

