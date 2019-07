Usvojene izmene zakona: Ne može se oduzimati stan ako je dug manji od 5.000 evra

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojima se onemogućava prodaja kuće ili stana za komunalni dug do 5.000 evra, ako je to jedina nepokretnost u vlasništvu dužnika.

Izmenama je utvrdjeno da izvršitelji, njihovi zaposleni i srodnici ne mogu da kupuju nepokretnosti na javnim prodajama.

Umesto iznosa od dve trećine penzije ili zarade, izvršitelji će uzimati od sada najviše do polovinu zarade ili penzije, a izmenama zakona je propisano i da od izvršenja budu izuzeta primanja porodilja.

Umesto oglasne table uvodi se elektronska tabla, kako su naveli iz Vlade Srbije radi sprečavanja mogućnosti dogovaranja cene. Elektronsko nadmetanje uvodi se od 1. jula 2020. godine.

Zakon propisuje i novčane kazne za dužnike koji skrivaju, oštećuju ili umanjuju svoju imovinu i time sprečavaju izvršitelja da uradi svoj posao.

Novčana kazna predvidjena je i za sve one koji ometaju ili sprečavaju izvršenje i ona može iznositi od 10.000 do 200.000 dinara za fizička, odnosno od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica.

Izmena je utvrdjeno da se izvršenje može obaviti samo radnim danima od 7.00 do 22.00. Pre usvojenih izmena to se činilo i vikendom.

