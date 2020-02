Varheji: Nema Evropske unije bez dobrosusedskih odnosa sa svima u regionu

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je danas da Srbija ne može da postane članica Evropske unije dok ne bude imala funkcionalnu tržišnu ekonomiju i dok ne bude imala dobrosusedske odnose sa svima u regionu, uključujući i Kosovo.

U intervjuu televiziji Prva, Varheji je na pitanje šta to konkretno znači u slučaju Kosova rekao da to mora da bude „dugoročno mirno rešenje“.

„Na akterima je da odluče šta će to biti. Treba da sednu za zajednički sto i formulišu rešenja. Ja razumem da je to osetljivo pitanje a da takse koje je uvelo Kosovo blokiraju nastavak pregovora“, rekao je on.

Varheji je rekao da je Srbija jedan od favorita za priključenje Evropskoj uniji i da je na njenoj Vladi da odluči da li će pregovore da nastavi na dosadašnji način otvaranjem poglavlja ili će prihvatiti novu metodologiju koja predvidja prilagodjavanje kroz ispunjavanje klastera.

On nije želeo da kaže svoj stav o tome šta bi bilo bolje za Srbiju.

„Srbija nije obavezna da se priključi novoj metodologiji, jer je već odmakla u pregovorima. To je na srpskoj Vladi da odluči. Brojni su elementi koji se moraju uzeti u obzir“, rekao je on.

Govoreći o sastanku sa srpskom opozicijom u četvrtak u Beogradu, Varheji je rekao da im je preneo stav da je potrebno da svi politički akteri budu u parlamentu.

„Poruka opoziciji je da stvori zajednički minimum i da učestvuje na izborima kako bi bila deo parlamenta“, rekao je on i dodao da je video odredjenu otvorenost kod nekih sagovornika i pozitivne tendencije po pitanju medjustranačkog dijaloga, za koji se nada da će se nastaviti.

(Beta)