Varheji pozdravio imenovanje Brnabić: Sada je vreme da Srbija doda gas

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji pozdravio je danas u Briselu imenovanje Ane Brnabić za mandatara nove Vlade u Beogradu i naveo da je sada vreme da Srbija „nagazi na gas“ na putu ka Evropskoj uniji.

Na sednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (AFET), na kojoj je prethodno predstavio novi godišnji izveštaj Evropske komisije (EK) o napretku zemalja Zapadnog Balkana i investicioni paket za taj region, Varheji je rekao da će to biti njegova „glavna poruka“ prilikom predstojeće posete Beogradu.

„Imenovanje premijerke Ane Brnabić za mandatara je dobar znak. Nadam se da ćemo od sada, i to će biti moja glavna poruka u Beogradu, nagaziti na gas i videti puni napredak u reformama. Do sada su to izbori sprečavali, dijalog Beograda i Prištine je takodje osetljivo pitanje, ali sada su svi uslovi tu da se papučica gasa stisne do kraja“, kazao je Varheji.

On je ranije, na početku sednice, rekao da je za napredak Srbije na evropskom putu neophodan istinski dijalog širom političkog spektra i hitno ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava. Dodao je da će to omogućiti otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije s EU.

Varheji je kazao da sutra počinje posetu svim zemljama regiona čijim će zvaničnicima predstaviti izveštaje o napretku i investicioni plan za ekonomski oporavak.

(Beta)

