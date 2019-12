Varheji: Srbija treba da ubrza reforme na putu ka EU

Novi evropski komesar za proširenje Oliver Varheji pozvao je danas Srbiju da ubrza proces reformi na putu ka EU istakavši da su potrebni „čvrsti, sveobuhvatni i opipljivi rezultati u ključnim oblastima demokratije, vladavine zakona i slobode medija“.

Na Okruglom stolu o evrointegraciji Zapadnog Balkana u Evropskom parlamentu (EP), na kojem su učestvovali i predstavnici nacionalnih parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, Varheji je rekao da će proširenje EU ostati prioritet EP i njegov lično i da će Evropska komisija ubrzo izaći sa predlogom o novom pristupu u procesu proširenja.

„Evropska komisija će početkom sledeće godine predstaviti sugestije za proces pridruživanja kako bi se ojačao pregovarački proces“, rekao je Varheji u prvom obraćanju u EP od izbora za komesara EU.

Srbiji je, ukazao je, takodje potreban konsenzus oko široke izborne reforme pre parlamentarnih izbora na proleće i dodao da je parlamentarni dijalog koji se vodi uz posredovanje Evropskog parlamenta od ključnog značaja za to.

Govreći o Kosovu Varheji je izrazio očekivanje će nova vlada Kosova raditi na ponovnom pokretanju dijaloga sa Beogradom uključujući korake kao što je ukidanje taksi od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije.

On je podsetio da je novi šef evropske diplomatije Žozep Borel najavio da će dijalog Beograda i Prištine, uz posredovanje EU, biti jedan od njegovih glavnih prioriteta i dodao da mu nudi svu svoju pomoć u tome u nadi da će to završiti do kraja naredne godine.

Varheji je naveo da je važno da, nakon objavljivanja rezultata izbora, Kosovo što pre dobije novu vladu jer mu predstoji važan posao u oblastima kao šo su ekonomski razvoj i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Govoreći o tome šta treba učiniti da region, koji je integralni deo Evrope, ima kredibilnu perspektivu pristupanja EU, Varheji jse založio za dinamičniji proces umesto jednostavnog otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima.

Fokus pritom mora da bude na stvarnom uticaju reformi na terenu, a najbolja mera napretka će biti brzina ekonomskog razvoja, povećanje prosperiteta i kvaliteta života kao i sloboda ljudi, rekao je.

Varheji je naglasio da je konačni cilj procesa pristupanja da se koristi od tog procesa osete i pre ulaska u članstvo.

Prema njegovim rečima, u zemljama Zapadnog Balkana neophodno je „snažno politčko angažovanje za sprovodjenje reformi“, ne zbog EU već zbog sopstvenih gradjana.

Dodao je da „i EU takodje mora da se pripremi da bude spremna da primi nove članice, kada budu ispunjeni uslovi, ali ne na uštrb procesa pristupanja“.

„Proces produbljivanja evrointegracija može teći paralelno sa procesom pristupanja“, naglasio je.

Varheji je ponovio da je veoma razočaran zbog nepostizanja konsenzusa o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i dodao da će, bez obzira na to, nastaviti da se zalaže da se donese pozitivna odlika o tome pre samita u Zagrebu i maju 2020.

Govoreći pojedinačno o zemljama koje teže članstvu u EU, Varheji je rekao da je Severna Makedonija „uradila ono što se od nje tražilo, čak i više, kroz istorijski Prespanski sporazum koji je inspiracija za čitav region i za Evropu“ i da nastavlja reforme posebno u oblasti vladavine zakona.

Albanija je, prema njegovim rečima, ostvarila napredak u oblasti reforme pravosudja.

Crna Gora je, podsetio je, sa 32 otvorena poglavlja najviše napredovala na putu ka EU, ali još treba da ostvari opipljive rezultate u oblastima kao što su vladavina zakona i sloboda medija, poltička debata treba da se vrati u parlament gde joj je i mesto, a važno je takodje da se nastavi posao oko izbornog zakonodavstva.

BIH je, naveo je, napravila važne korake na putu ka EU ali treba da se pozabavi najvažnijim prioritetima koji su identifikovani u mišljenju EU kao što su reforma sudstva i upravljanje migracijama.

