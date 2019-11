Vasić: Delta će se javiti na tender za prodaju Centra Sava

Delta holding će se javiti na tender za prodaju Centra Sava u koji treba uložiti najmanje 50 miliona evra, izjavio je viši potpredsedik te kompanije Živorad Vasić.

„Za Beograd je veoma važan razvoj kongresnog turizma. Veliki evropski gradovi imaju moderne kongresne centre i u tom poslu odlično zaradjuju. Nažalost, Beograd nema centar koji može da primi i ugosti 7.000 ili 8.000 ljudi, i zbog toga i grad i država gube značajne budžetske prihode. Temeljnom obnovom Centra Sava, mogli bismo da se visoko plasiramo na svetskoj mapi kongresnih destinacija“, rekao je Vasić za magazin „Biznis“.

On je kazao da je Grad Beograd do sada dva puta raspisivao tender za prodaju Centra Sava, jer su pokušali da naprave javno-privatno partnerstvo, a da se novi tender očekuje do kraja godine.

„Kupoprodajnu cenu ne znamo i nju odredjuje Grad. Ali, nije suština samo u transakcionoj ceni za Centar Sava, već u tome koliko se mora investirati da bi taj značajan objekat bio u potpunosti u funkciji. Prema prvim procenama kompanije Delta, potrebno je uložiti minimum 50 miliona evra. To može samo onaj ko ima veliki kapital i znanje. Delta to ima. Nama Centar Sava jeste bitan, moramo da mislimo i na povraćaj te investicije, ali mislimo i na to da je ovom gradu potreban jedan kompletno renoviran objekat koji će značajno doprineti razvoju kongresnog turizma“, ocenio je Vasić.

Na pitanje da li očekuje konkurenciju na tenderu za Centar Sava on je rekao da ne veruje da mnogo kompanija u Srbiji zanima taj objekat, niti da je neko spreman da uloži toliko novca i energije da završi ceo posao jer treba temeljno rekonstruisati i renovirati oko 90.000 kvadrata.

„Treba uraditi sve ispočetka – novi mobilijar, dvorane, poslovne jedinice, instalacije, fasadu koja je izuzetno skupa za rad… Delta ima iskustva u takvim radovima i mi smo procenili da je potrebno najmanje 18 meseci za takvo fundamentalno renoviranje. Drugima bi možda bilo potrebno i više, jer je reč o veoma složenim zahvatima, pošto spoljni izgled treba sačuvati. Planove u tom smislu smo već napravili, jer nam je najvažnije da Centar Sava ostane kongresni centar, a za to je potrebno mnogo uložiti u sale u objektu. Takodje, postoji povezanost izmedju Centra Sava i hotela Kraun plaza (Crown Plaza), pa i tu imamo neke planove“, rekao je Vasić.

Po njegovim rečima Beograd ima sve uslove da se pozicionira kao dobra kongresna destinacija, regionalni je centar, ima direktne avionske veze sa gotovo svim najvažnijim destinacijama, usluge su digitalizovane u priličnoj meri, nudi izvanrednu hranu, ima kvalitetne kulturne sadržaje i muzeje, a sam grad ima dobru energiju koju većina stranih gostiju odmah primeti.

„Ono što nam nedostaje da bismo postali top kongresna destinacija jeste bolja lokalna i regionalna putna infrastruktura. Dobro je to što je konačno završen Koridor 10, ali stranac koji dodje poslovno u Beograd reći će vam da želi da vidi i Kopaonik i Zlatibor, a za to mu treba tri sata puta, u najboljem slučaju“, rekao je Vasić.

Najavio je da će Delta 1. decembra početi izgradnju nove poslovne zgrade u Beogradu i da će sledeće godine graditi još jedan hotel u Ljubljani i otvoriti Indigo hotel u centru Beograda.

