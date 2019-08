Veliki albanski lobista nova Trampova desna ruka (foto)

Nakon ostavke Dena Koutsa, američki predsednik Donald Tramp imenovao je teksaškog kongresmena Džona Retklifa na mesto nacionalnog direktora obaveštajne službe.

Kako navodi „Top čenel“, 53-godišnji Retklif lojalan je predsedniku Trampu.

Prema pisanju „Top čenela“, Retklif je inače snažno vezan za albansku zajednicu u SAD i prepoznat je kao zagovornik priznavanja nezavisnosti Kosova.

Rep John Ratcliffe is nominated by President Trump to be a Director of National Intelligence. I saw him speak at the Albanian diaspora event few years ago – he’s a strong supporter of #Kosovo’s independence and Euro-Atlantic integration of Albania, Kosovo. (Photo @IndeksOnline) pic.twitter.com/1yR5TmWdtX

— Petrit Selimi (@Petrit) July 29, 2019