Vlada Srbije usvojila nove mere: Produženo radno vreme tržnih centara i ugostiteljskih objekata

Prema najnovijim preporukama Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, koje je na današnjoj sednici usvojila Vlada Srbije, radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20.00 sati.

Radno vreme ugostiteljskih objekata i to kafića i restorana, takodje će biti od ponedeljka do petka do 20.00 sati, s tim da u vremenu od 17.00 do 20.00 sati nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka.

Takodje, radnim danima do 20.00 sati mogu da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport.

Nove mere stupaju na snagu danas, 21. decembra i biće na snazi do petka, 25. decembra 2020. godine, a nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera.

U skladu sa ranije donetim merama, ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu takodje da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja, a isto važi i za ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge.

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine mogu raditi i radnim danima i vikendom do 21.00 sati.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije, počev od danas mogu da rade svakog dana do 21.00 sati.

Vlada Srbije i Krizni štab apeluju na sve gradjane da se ponašaju odgovorno i da štite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice.

Epidemiološke mere i preporuke, poput nošenja maske u svim zatvorenim prostorima, redovno pranje ruku, držanje odstojanja od drugih ljudi, dezinfekcija svih površina kao i često provetravanje prostorija ostaju na snazi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.