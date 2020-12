Vlada uredbom uvela kazne za nelegalno posedovanje značke MUP-a

Vlada Srbije usvojila je danas izmene Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i legitimacije, kojom je osobama koje nisu pripadnici MUP-a zabranjeno da ih poseduju.

Uredbom je svima van nadležne institucije propisana zabrana izrade, izrada, stavljanje u promet, posedovanja, odnosno korišćenja značke ili drugog obeležja koji sadrži elemente vizuelnog identiteta službene značke ili legitimacije Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara biti kažnjen svako ko poseduje odnosno koristi službenu značku ili legitimaciju policijskih službenika, a nije u toj službi.

Kaznom u iznosu od 1,5 do dva miliona dinara biće kažnjeno preduzeće koje zahteva izradu, izradi, stavi u promet, poseduje ili koristi značku, drugo obeležje ili oznaku koji sadrže elemente vizuelnog identiteta službene značke ili legitimacije zaposlenih u MUP-u.

Uredba predvidja da će i odgovorno lice u tom preduzeću biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara, dok će iznosom od 400.000 do 500.000 dinara u ovom slučaju biti kažnjen i preduzetnik, kao i pojedinac sa 100.000 do 150.000 dinara.ta službene značke ili službene legitimacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

(Beta)

