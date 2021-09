Vladeta Janković: Dok je NATO na Kosovu, sukoba neće biti

Bivši ambasador Vladeta Janković izjavio je danas da do nekog težeg oružanog obračuna ne može doći sve dok je NATO na Kosovu, čak i ako se uzme u obzir mogućnost nepredvidjenog i nekontrolisanog pojedinačnog incidenta.

Janković je agenciji Beta kazao da kao rasplet krize na severu Kosova i Metohije treba očekivati uspostavljanje neke vrste statusa kvo, pri čemu su Srbi, kao i uvek, već na gubitku, a nadoknadi se ne treba nadati.

Na pitanje kako ocenjuje trenutnu situaciju na severu Kosova, Janković je kazao da deluje opasnije nego što jeste.

„Ako govorimo o njenim uzrocima, moglo bi se reći da je, što se (Aleksandra) bVučića tiče, djavo došao po svoje. On je još od 2013. i 2016. činio niz velikih ustupaka – predaja srpskih institucija, učešće na izborima i u vladi, Gazivode i još dosta toga, ali je u zao čas odlučio da oko besmislenih tablica tobože povuče crtu. Naspram sebe ima tvrd orah u vidu Kurtija, koji nije opterećen haškom hipotekom i neskriveno teži ujedinjenju s Albanijom, pri čemu se i jednom i drugom bliže izbori“, rekao je Janković.

Dodao je da (Aljbinu) Kurtiju i Vučiću odgovara rasplamsavanje patriotskih osećanja, a „kriza poput jarinjske idealna je za tako nešto“.

„Vrlo je verovatno da se Vučić nadao da će Kurtijev tvrdoglavi fanatizam dovesti do povlačenja američke podrške, ali je to potpuno pogrešna računica, isto onako kao što su to bili potpisivanje komedije od Vašingtonskog sporazuma i još niza vučićevskih diplomatskih bravura. Na ovom primeru se dobro vidi kolika je cena diktature koja vlada u Srbiji, budući da bi sve te greške bile nezamislive da odluke donose slobodno izabrani Parlament i vlada, a ne jedan nestabilan čovek“, ocenio je Janković.

Upitan da prokomentariše reakcije Beograda, odnosno predsednika Aleksandra Vučića, Janković je rekao da nije jasno šta znači dovodjenje ruskog ambasadora na liniju sukoba.

„Ako se time hoće reći da će Rusija da nas brani ako dodje do rata, tako nešto bi teško progutali valjda i najzaslepljeniji vučićevci. Medju nesrećne reakcije ubrajam i nadletanje borbenih helikoptera i avijacije, što je čisto predizborno pokazivanje mišića i nova degradacija vojske“, istakao je bivši diplomata.

Naveo je da se Vučiću ovih dana „otelo“ kada je, govoreći o albanskom neispunjavanju Briselskog sporazuma, „u nekoliko mahova ponovio poredjenje s kupovinom kile pomorandži koju ste platili, a prodavac neće da vam je isporuči“.

„Takva parabola u stvari otkriva pravu istinu, a ona glasi da se Vučić dogovarao, trgovao i pogodio se da isporuči Kosovo Albancima s tim da sever dobije neku meru autonomije. Sad se žali da su ga u trampi prevarili, a godinama kao zmija noge krije da takav ‘dil’ postoji. Predsedniku je odavno u javnim nastupima ‘ušla voda u uši’ i priča stvari koje pas s maslom ne bi pojeo, a mislim da ovoga puta ima dobar razlog da se ujede za jezik“, naglasio je Janković.

Na pitanje kako ocenjuje jednostrane odluke Prištine o zabrani srpske tablice, Janković je kratko odgovorio: „Prosto rečeno, može im se“.

Na pitanje kako ocenjuje to što je u proteklih sedam dana izostala jasnija reakcija medjunarodne zajednice, Janković je kazao da je Priština s tim očevidno računala i „otuda drzak potez poput ovoga“.

„Pažnju sveske javnosti su odvukli i nemački izbori, čiji je ishod od bitne važnosti za mnogo važnija pitanja od kosovskog. Takodje, verujem da su fraziranje i neutralna opšta mesta u izjavama odgovornih zvaničnika neposredan izraz njihove spoznaje da je kriza na Jarinju više pirotehnička nego eksplozivna pojava“, naglasio je bivši ambasador.

Upitan da li je i koliko srpski narod na Kosovu i Metohiji ugrožen reakcijama i odlukama Prištine i Beograda, Janković je rekao da kao i do sada, najveći teret snosi i najveći račun će platiti običan, skroman svet, koji nema kud.

„Iskreno, ne verujem da preti fizički pogrom kao 2004, ali je dovoljno strašno i ovo što im se ovako radi. Nije im dosta UČK zlikovaca, ekstremnih albanskih političara i komšija-siledžija, nego su tu i Vučićevi profiteri. Možda će nekome od kosovskih Srba posle svega ovoga svanuti pred očima koliko vrede podrška i obećanja Aleksandra Vučića“, zaključio je Vladeta Janković.

