Vladeta Janković: Kosovo će za godinu dana postati član UN

Nekadašnji ambasador SR Jugoslavije i Srbije Vladeta Janković ocenio je danas da će zahvaljujući sporazumu potpisanom u Vašingtonu, Kosovo za godinu dana postati član Ujedinjenih nacija.

Janković je za portal Direktno kazao da će se to dogoditi zbog tačke sporazuma u kojoj se kaže da se na godinu dana stavlja moratorijum na aktivnosti Srbije u prilog povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova, s tim što Kosovo godinu dana neće tražiti prijem u medjunarodne organizacije“.

„To znači da će se dogoditi tačno ono što mi nikada i nipošto nismo smeli da dozvolimo, a to je da će Kosovo za godinu dana postati član Ujedinjenih nacija. Ne zaboravimo da predstoje priznanja nezavisnosti do sada uzdržanih ili nama naklonjenih zemalja, što znači potreban broj glasova u Generalnoj skupštini“, kazao je on.

On je kazao da će sve te države, ističući posebno Rusiju i Kinu, u tom dokumentu videti „ono što on jeste“, prema njegovim rečima, kapitulaciju Srbije pred američkim pritiskom.

Janković je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić politički i etički posmatrano u ime Srbije „potpuno popustio pred Vašingtonom“ i „ružno izneverio saveznike kojima se kleo na vernost i bratstvo“.

„On je svoju zemlju doveo u nemoguć položaj i time što je, kako se to kaže, ‘sva jaja stavio u jednu korpu'“, rekao je Janković.

Prema njegovoj oceni, prava svrha tog dokumenta je predizborna kampanja koju vodi predsednik SAD Donald Tramp i čin potpisivanja poslužiće „samo njegovoj promociji“, navodeći da je sve izvedeno na njihovu korist, a na štetu obeju ugovornih strana, posebno srpske.

(Beta)

