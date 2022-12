Vladimir Djurica na čelu PUPS-Solidarnost i pravda u Pančevu

PUPS-Solidarnost i pravda izabrao je danas na izbornoj skupštini novog predsednika gradskog odbora te stranke u Pančevu, troje potpredsednika, stalne članove, nadzorni odbor, disciplinsku komisiju i aktiv mladih.

Za predsednika Gradskog odbora PUPS-Solidarnost i pravda izabran je Vladimir Djurica koji je nakon izbora rekao da će nastaviti da širi „plemenite ideje PUPS-a“ za poboljšanje kvaliteta života svih penzionera, ali i poljoprivrednika i zaposlenih.

Lider Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) Milan Krkobabić kazao je na izbornoj skupštini Gradskog odbora Pančevo da svi ljudi na tom prostoru, i Srbi i Rumuni, a posebno Makedonci kojih ima u velikom broju u južnom Banatu, imaju kome da poklone poverenje, svoju partiju i s kim da se bore „za svoje osnovne ciljeve“.

„Treba da ostanemo svetli primer timskog rada, kulture i poštovanja i da budemo kao i do sada u ovoj lokalnoj samoupravi prepoznatljivi po tome. Do sada smo realizovali mnogo toga, od besplatnog gradskog prevoza za najstarije sugrađane do brojnih akcija pomoći penzionerima i aktivnosti njima namenjenih“, rekao je on.

U saopštenju PUPS-Solidarnost i pravda naveo je da je odlukom države da od januara 2023. godine penzije prate plate, ostvaren osnovni njihov osnovni vrednosni stav, kojim se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.

PUPS je dodao da se snažno zalaže i za predlog Milana Krkobabića o uvodjenju posebnog vida socijalnog davanja takozvanih socijalnih – garantovanih penzija, koji bi bio namenjen osobama starijim od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda.

„Medju njima je najveći broj žena sa sela i ovakav vid davanja bila bi potvrda da im se društvo odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka dale, radeći u domaćinstvu i poljoprivredi. Prioritet PUPS – Solidarnost i pravda ostaje i oživljavanje zadrugarstva u selima Srbije dodelom bespovratnih sredstava zadrugama, kao i inicijative namenjene poljoprivrednicima“, ističe se u saopštenju.

Nastavljeno je i zalaganje i za mlade poljoprivrednike „inicijativom o dodeli, bez naknade, do 50 hektara državne zemlje koja nije već data u zakup, mladim ljudima koji žele da je privedu nameni i obradjuju“, dodali su iz PUPS-a.

„Kada su zaposleni u pitanju PUPS-Solidarnost i pravda nastavlja sa pozivanjem stranih kompanija na internu i eksternu korporativnu odgovornost, kako bi naši radnici imali jednaka prava kao i radnici u matičnim zemljama tih kompanija, pre svega kroz korporativne ugovore, ali i participiranje u dobiti preduzeća“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

