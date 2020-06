Vogel: Sadržina dijaloga Beograda i Prištine važnija od termina

Istraživač briselskog Saveta za politiku demokratizacije Tobi Vogel ocenio je da je od termina nastavka dijaloga Beograda i Prištine važnija njegova sadržina.

„Nastavak dijaloga Beograda i Prištine mogao bi da se dogodi ubrzo. Medjutim, od toga hoće li se pregovarači sastati za nedelju, dve ili pak mesec dana – važniji je način na koji će se razgovori pokrenuti“, izjavio je Vogel za Glas Amerike.

Stručnjak nevladinog Saveta za politiku demokratizacije podseća da je tokom skoro desetogodišnjeg pregovaračkog procesa jedno vreme dijalog vodjen na nivou vlada – dok su premijeri Aleksandar Vučić i Hašim Tači.

“Onda se dogodilo da su njih dvojica postali predsednici i dijalog su preuzele ličnosti, a ne zvaničnici. Smatrao sam to problematičnim, jer je sugerisalo njihovo uključivanje kao ličnosti… Po mom mišljenju ima mnogo smisla, makar na kosovskoj strani, da dijalog bude vraćen na funkciju koja ga je započela – a to je premijer. U kojoj meri izmedju Tačija i Vučića ima razumevanja na ličnoj osnovi – to ne bih znao“, ukazuje on.

On smatra da SAD vuku u smeru pronalaženja brzog rešenja, ali da dijalog Beograda i Prištine nije pitanje koje se može rešiti za nekoliko nedelja.

Vogel je rekao i da pretpostavlja da je sa strane Evropske unije predsednik Srbije posebno ohrabren da se prekine kampanja povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova.

„Prilično sam siguran da su vlade odredjenih zemalja razgovarale sa predsednikom Vučićem i ukazale mu da nije dobra ideja nastaviti sa time uoči nastavka dijaloga“, rekao je.

(Beta)

