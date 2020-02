Vruć šamar Kurtiju od Amerikanaca, ne podržavaju polumere

Specijalni američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel saopštio je da SAD ne podržavaju polumere kosovskog premijera Aljbina Kurtija o delimičnom ukidanju taksi na robu iz centralne Srbije.

We do not support Prime Minister Kurti’s half measure. Our position is quite clear: the tariffs must be completely dropped. Mr Kurti is making a serious mistake – and that was made clear to President Thaci at the White House today.

