Vučić: Ko god da je ubio Ivanovića, nije Srbin makar imao srpsko ime i prezime

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas je za državu akt ubistva Olivera Ivanovića teroristički čin.

„Ovaj akt je za državu Srbiju terostički i tako ćemo se prema njemu odnositi“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle sednice za nacionalnu bezbednost.

Rekao je da je upućeno pismo organima Euleksa u Inmika sa zahtevom da organi Srbije učestvuju u istrazi ubistva.

„Pronaćićemo ubicu ili ubice, to sam jutros obećao supruzi Olivera Ivanovića„, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je delegacija Srbije u Briselu prekinula razgovore u okviru dijaloga, jer je besmisleno razgovarati uz svakodnevne pretnje i poručio Kadriju Veseljiju, pravom, kako kaže, „gospodaru na Kosovu“, da neće stići do Niša kako je pretio.

„Teško je da govorite o nečemu kad imate svakodneve pretnje, gde onaj ko je pravi gospodar na Kosovu, a to nisu ni Tači, ni Haradinaj, već Kadri Vesleji, i to svi koji poznaju situaciju na Kosovu dobro znaju, a koji govori da se Albanci neće zaustaviti do Niša“, rekao je Vučić.

„Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili, kao i ćtanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju“, poručuje Vučić.

Veseljiju je poručio da do Niša neće stići. I Niš će ostati lep grad koji mogu da posete kao turisti.

„A to da dolaze sa vojskom, to neka zaborave“, zaključio je Vucicć.

(Tanjug)