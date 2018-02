Vučić: Sporazum o normalizaciji odnosa pogled u budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje različiti modeli obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali je naglasio da je taj dokument pogled u budućnost koji treba da reši aktuelne probleme.

„Mnogo je različitih modaliteta, ja sam za to da ne bežimo od rešenja i da ne održavamo zamrznute konflikte, ja sam za to da nemamo problema i da naše probleme ne ostavljamo deci; znam da ovo ne voli niko da čuje, ali to jeste pogled u bućnost i odgovoran pristup“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Prema njegovim rečima, pojedine zemlje predlažu model dve Nemačke, dok druge smatraju da bi Srbija i Kosovo trebalo da reše svoje odnose pre potpisivanja sporazuma.

„Za tango je potrebno dvoje, potrebno je da i neki drugi razumeju da moraju da učine kompromise, a ne samo Srbija, da bi imali dogovor moraju obe strane da budu podjednako nezadovoljne, ili bar pomalo zadovoljne“, kazao je on.

Upitan šta je realan očekivati, Vučić je odgovorio da je uspeh ako se do dogovora dodje.

„Ako ne dodje do dogovora, to je još mnogo izgubljenog vremena za Srbiju i Srbe“, ocenio je Vučić.

Vučić je kazao i da je protivljenje Španije za dalje integracije Kosova „odlčna poruka španskog naroda“ i najavio da će španski kralj Felipe posetiti Srbiju.

On se osvrnuo i na posetu Kosovu tokom koje je u Lapljem selu razgovarao sa gradjanima, navodeći da će za sedam dana biti gotova analiza šta je sve od obećanog i uradjeno.

Vučić: Razgovori u Zagrebu biće teški, ali lekoviti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da očekuje da će razgovori u Zagrebu biti komplikovani i teški, ali lekoviti i blagorodni.

On je kazao da je poseta Hrvatskoj, planirana za 12. i 13. februar, dugo pripremana, kao i da ne razume argumente da nije vreme za posete, ali da ih prihvata.

„Ne pada mi napamet da podilazim bilo kome. Moj posao je da štitim interese Srbije i da imamo što bolje odnose sa Hrvatskom“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu pošto je prisustvovao svečanosti povodom 40 godina rada Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Vučić je kazao da veruje da su razvogori potrebni za obe strane i da je sada posao na predsednicima dve države da na racionalan način rešavaju jasne i vidljive probleme Srba u Hrvatskoj, ali i Hrvata u Srbiji.

„Idem u Hrvatsku jer hoću da se borim za mir i stabilnost, hoću da se borim za to da gradjani Srbije imaju bolju budućnost, kao što sam spreman da pomognem u svemu što Hrvati u Srbiji žele da imaju“, kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, i spisak nestalih, imovinska prva, kao i prava na penzju biće teme „teških razgovora“ sa predsednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović.

Vučić je rekao da je uradjeno dosta u unapredjenju prava hrvatske manjine u Srbiji, ali da će razgovori u Zagrebu biti osnov da se vidi šta još može da se uradi i poboljša.

„Po prirodi nisam optimista, ne očekujem čudo, ali očekujem da će ti razgovri biti dobri, blagorodni i lekoviti u odnosu dveju zemalja“, ocenio je Vučić.

(Beta)