Vuk Jeremić: Na Sretenje se srpski narod sreo slobodom za koju se sam izborio

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas u Kragujevcu da je Sretenje – kada se slavi Dan državnosti Srbije, dan kada se srpski narod, posle vekova ropstva i patnje, susreo sa slobodom, ali i s modernošću i pravdom, prelazeći iz feudalizma u pravnu državu.

„Nikada ne smemo da zaboravimo da smo se sami izborili za svoju slobodu i da smo sami sebi na Sretenje 1835. godine sročili tada najmoderniji Ustav u čitavoj Evropi. Taj Ustav nije pisala Venecijanska komisija, niti strani komesari, nego ga je napisao Dimitrije Davidović, Srbin i patriota“, rekao je Jeremić na konferenciji za novinare u kragujevačkom odboru Narodne stranke.

On je dodao da Srbima slobodu nisu doneli strani konzuli, niti strani trgovci kojih je bilo i na Sretenje pre 188 godina, kao što ih ima i danas.

„Uticajni su bili tada, uticajni su i danas, ali za slobodu se srpski narod izborio sam, na temelju svesti o tome ko smo, odakle potičemo i kakav zavet smo primili od svojih predaka da ga prenesemo potomcima“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da će između Sretenja ove godine i Sretenja sledeće, 2024. godine, „pasti mnoge maske“ u Srbiji i da će „mnogi pokazati svoje pravo lice“.

„Mi držimo reč i stojimo iza onoga što smo izgovorili i stojaćemo i na sledeće Sretenje, za koje se nadam da ćemo ga dočekati u boljim okolnostima i u slobodnijoj, modernijoj i ponosnijoj Srbiji za koju ćemo se izboriti zajedničkim snagama“, rekao je Jeremić.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je Sretenje simboliše slobodu, ali i otpor, bez kojeg sloboda nije bila moguća.

„Odmah iza slobode je jedinstvo, koje je neophodno da bismo mogli da se suprotstavimo iskušenjima. Srbija danas nije jedinstvena, jer bih danas sa drugim poslanicima Narodne stranke bio na državnoj proslavi u Orašcu. Nismo tamo jer ne želimo da budemo licemeri i ne želimo da govorimo da smo danas jedinstveni ako to nismo bili pre dva dana, meseca i godine“, rekao je Aleksić.

On je dodao da se jedinstvo pokazuje svakog dana u svim institucijama u kojima se narod susreće s vlašću.

„Zamislite da su poslanici morali da se kriju ispod skupštinskih klupa da bi dobili reč kada je donošen Sretenjski ustav. Da li je to jedinstvo, da li je to sloboda, da li su to jednaka prava za sve građane Srbije? Možemo da se razlikujemo po ideologiji, političkom opredeljenju i veroispovesti, ali država mora da bude iznad svega“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da su danas, punih 188 godina posle Sretenjskog ustava kojim je uspostavljen sistem izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, zakonodavna i sudska vlast u Srbiji podređene izvršnoj vlasti, odnosno političkoj moći onih koji upravljaju Srbijom.

„U takvim okolnostima smo laka meta i za Istok i za Zapad. Gde je tu interes Srbije i našeg naroda? Srbija mora da se izdigne iznad Istoka i Zapada, ali to ne mogu ucenjeni ljudi, koji vlast koriste samo za ličnu dobrobit“, rekao je Aleksić.

On je ukazao da je Srbija danas „pod velikim napadom“, jer slobodu građana ugrožavaju oni koji upravljaju Srbijom, a njen teritorijalni integritet ugrožavaju „neki drugi, koji imaju svoje interese“.

„Ne smemo da dozvolimo da neko ko danas upravlja Srbijom, učini istorijski nepopravljive greške. Moramo da gledamo u budućnost, ali i da učimo od naših predaka koji su dali živote za Srbiju. Niko nema pravo da se igra s tim, a pogotovo ne oni koji upravljaju državom“, rekao je Aleksić.

Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Kragujevac Predrag Delić rekao je da je Sretenjski ustav iz 1835. godine postavio temelje „kojih se današnja vlast u Srbiji, nažalost, ne pridržava mnogo“.

„Sve je podređeno volji jednog čoveka, institucije ničemu ne služe. Vlast je naš narod na Kosovu i Metohiji prepustila na milost i nemilost kosovskim Albanacima“, rekao je Delić.

Po njegovim rečima, Narodna stranka u Skupštini zastupa interese naroda i boriće se za izgradnju institucija i „borićemo se protiv vlasti koja je najveći neprijatelj građana Srbije“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.