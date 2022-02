Vukadinović: Vučić blizu pobede u prvom krugu predsedničkih izbora

Urednik časopisa „Nova srpska politička misao“ Djordje Vukadinović rekao je danas da je predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić po aktuelnim istraživanjima javnog mnjenja „jako blizu pobede u prvom krugu“ na predstojećim predsedničkim izborima.

Vukadinović je za RTV rekao i da „i da je popularnost Vučića, gledano u kontinuitetu u padu“ ali da je, kako je ukazao, “ ta nizbrdica trenutno blaga“.

„On je blizu pobede, ali nije to 60 i 65 odsto (podrške) kao što se predstavlja“, rekao je Vukadinović.

Napomenuo je i da bi lider Socijalstičke partije Srbije Ivica Dačić svojom kandidaturom „mogao (predsedničke izbore) oterati u drugi krug“.

Vukadinović je ocenio i da „samo više solidnih kanidata može predsedničke izbore oterati u drugi krug“.

„U ovom trenutku Vučić je favorit da bude pobednik u prvom krugu i kod nas je to sada 49 do 50 odsto (podrške gradjana) u prvom krugu“, rekao je Vukadinović.

Upitan šta bi moglo da dovede do drugog kruga predsedničkih izbora, Vukadinović je rekao da bi to moglo da se desi u „slučaju neke jake i neočekivane (predsedničke) kandidature“.

On je naveo i da predsednički kandidat dela opozicije Zdravko Ponoš, po istraživanju, „stoji dobro“ i da iza njega stoji i „najjača opoziciona partija“.

„On je negde sada na 15 do 16 odsto podrške“, rekao je Vukadinović.

Naveo je da je u istraživanju postavljeno i hipotetičko pitanje o predsedničkom kandidatu zeleno-leve koalicije, s obzirom da još nije poznato ko će to biti.

„Onda taj imaginarni kandidat dobija solidnih deset odsto podrške“, rekao je Vukadinović.

Naveo je i da predstavnica pokreta „Zavetnici “ Milica Djurdjević Stamenkovski „stoji solidno“.

„Procenjujemo da će biti još nekog jakog kandidata u poslednji čas, i to ne zato što imam neku informaciju o tome već zato što to očekujem“, rekao je on.

Vukadinović je naveo i da će, ukoliko takve kandidature ne bude, Vučić „verovatno pobediti u prvom krugu“.

On je rekao da se, po istraživanju, „gubi razlika izmedju Beograda i ostatka Srbije u političkom smislu“.

„I dalje ta razlika postoji, ali nije to kako se misli da imate neki univerzum u Beogradu, a onda neki poseban mrak po Srbiji“, rekao je on.

Beograd, kako je dodao, „nije neka svetla kometa i Sunce koje sija u korist opozicije“, i da po rezultatima istraživanja „sa aspekta podrške vlasti nije ostatak Srbije toliko mračan“.

Ukazao je i da i režimski i opozicioni mediji iz svakog istraživanja uzimaju samo onaj deo podataka koji im odgovora.

„Istraživanje smo radili za sopstvene i potrebe javnosti“, rekao je on.

(Beta)

