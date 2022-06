Vukčević: Znam više od Vučića šta se desilo u pećkom kafiću 'Panda'

Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da zna više detalja od predsednika Srbije Aleksandra Vučića o masakru koji se desio 14. decembra 1998. godine u pećkom kafiću „Panda“ kada je ubijeno šest srpskih dečaka.

„Naš predsednik je rekao da neće da nam kaže ko je to bio jer je stravično odjeknulo, a zna on. Znam i ja, pre i bolje od njega, ali vidim da su mu rekli i da zna, da ne pričam ja za koga sve. Neka on kaže“, rekao je Vukčević za nedeljnik Novi magazin, odgovarajući na pitanje šta se desilo u kafiću „Panda“.

U kafiću „Panda“ dvojica maskiranih napadača ubili su Zorana Stanojevića (18), Ivana Radevića (24), Ivana Obradovića (15), Vukotu Gvozdenovića (16), Svetislava Ristića (18) i Dragana Trifunovića (18), teže je ranjen Vladimir Lončarević (18), dok su lakše ranjeni Mirsad Šabović (34) i Nikola Rajović (18).

Napadači su posle masakra pobegli u obližnje dvorište Gimnazije „Sveti Sava“.

Istraga o ovom zločinu pokrenuta je tek 12. maja 2016 godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Sve do 28. decembra 2013. godine porodice ubijenih dečaka su bile uverene da su taj zločin počinili pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Medjutim, tadašnji prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić je u emisiji „Teška reč“ na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila grupu lokalnih Albanaca: Vlaznima Perdjedjaja, Agrona Kolčakua i Gazmenda Bajramija, osumnjičivši ih da su počinili masakr.

Tadašnji potpredsednik Savezne vlade Nikola Šainović je saopštio da je hapšenjem grupe Albanaca, slučaj „Panda“ rešen.

Medjutim, posle nekoliko meseci, oni su pušteni iz pritvora, jer nije bilo dokaza da su učestvovali u zločinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.