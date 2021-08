Vuletić: Na istočnoj tribini Partizana napala su me dva lica obučena u crno

Predsednik Pokreta „Crno na belo – za pravednu Srbiju“ Vladimir Vuletić, izjavio je za Betu, da su ga na istočnoj tribini stadiona Partizana, večeras oko 20.40, fizički napala dva lica, koja kao da su čekali njegov dolazak, uz reči „je li ukusan Goksi“.

„Bukvalno kako sam ušao, ni pet sekundi, nisam stigao ni da sednem na moje sedište, oni su prišli i krenuli da me napadaju. Dobio sam dva udarca u glavu šakom i jedan nogom u kuk. Policija koja je bila blizu je odmah reagovala i uhapsila najegresivnijeg od njih“, rekao je Vuletić.

„Na ovo sam upozoravao mesecima, meni, univerzitetskom profesuru, izvršna vlast crta metu na čelu, optužujući da je nekakav pedofil, ljudožder, čovek kojeg je dekriminalizujuće napasti, pa čak i poželjno napasti. Ovo je atmosfera linča nezapamćena prema čoveku koji ima kritičku misao, prema čoveku kome je to vokacija jer je profesor Pravnog fakulteta“, rekao je Vuletić, koji je i nekadašnji potpredsednik fudbalskog kluba „Partizan“.

On je rekao da su napadači bili uniformisani – sa crnim kačketima, u crnim duksevima i u crnim kratkim pantalonama.

Kako je naveo, dao je izjavu u policiji gde je odnos prema njemu bio „izvanredan“.

On je rekao da je privedeni napadač identifikovan, taj koji ga je udario u glavu, navodeći da on ne zna ko je to jer ga nikad nije upoznao, a nije mu saopšeno ko je u pitanju.

Na pitanje da li je napadnut zbog atmosfere koja je napravljena ili su instruirani, on je rekao da se „ne zna šta je gore“, što će možda istraga utvrditi.

„Ovo će ići u tužilaštvo. Ja sam podneo krivičnu prijavu u policijskoj stanici Savski venac“, rekao je Vuletić, navodeći da tužilštvo odlučuje o daljim koracima.

Ime Vuletića se češće pojavljivalo javnost sa otvaranjem slučaja Belivuk.

Vuletić je podneo krivičnu prijavu protiv predsednika države Aleksandra Vučića zbog objavljivanja fotografija ubijenih za koje se sumnja da su žrtve Belilvukog klana navodeći za njega i da je generator mafije u srpskom fudbalu. Vučić je uzvratio tvrdeći da Vuletić ima veze sa ovim klanom.

Fudbaleri Partizana su igrali u Beogradu revanš utakmicu za grupnu fazu Lige konferencija i pobedili Santa Klaru sa 2:0.

(Beta)

