Zaključak Nezavisne komisije: Ne negiramo zločin, ali genocida u Srebrenci nije bilo

Ni pojedinačnog zločina genocida, ni genocida uopšte, nije bilo u Srebrenici, zaključak je Nezavisne medjunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine, koju je formirala Vlada Republike Srpske.

To je na današnoj konferenciji u Pres centru UNS-a u Beogradu novinarima rekao predsednik komisije Gideon Grajf, dodajući da su svih njenih 10 članova, medjunarodni eksperti, bili potpuno nezavisni pri istraživanju koje je trajalo dve godine i da nikakav pritisak nije vršen na njih.

„Nakon detaljne istrage, zaključeno je da ni pojedinačnog zločina genocida, ni genocida uopšte, nije bilo u Srebrenici. Iako komisija nije uzimala u obzir ubistva van onih koja se vezuju za Srebrenicu, prepoznaje činjenicu da je više hiljada ljudi, najčešće ratnih zarobljenika, ubijeno na najstrašnije načine i da odgovorni za te zločine moraju biti kažnjeni“, rekao je Grajf.

Prema njegovim rečima, definicija genocida koju je postavio Haški tribunal neće izdržati „test vremena“.

„U cilju sprečavanja budućih genocida, jako je važno da se pojam genocida kao zločina ne sme izvrtati. Ako taj pojam nastavi da se koristi olako, kao u slučaju Srebrenice, on će izgubiti smisao. Optužbe za genocid će se u budućnosti vezivati za svaki sukob i najvažnije, neće biti posledica“, ocenio je Grajf.

Kako je naveo, taj izveštaj trebalo bi da pomogne u suočavanju sa prošlošću, što bi dovelo do jačanja poverenja i tolerancije medju stanovnicima Bosne i Hercegovine, kao i konačnom pomirenju i suživotu sadašnjih i budućih generacija.

„Naš jedini cilj bila je istina. Verujemo da su rezultati našeg istraživanja odraz realnosti, odraz tih dogadjaja, i nadam se da će vremenom, ne odmah, druge institucije širom sveta, drugi stručnjaci, promeniti svoje mišljenje, ili ga bar adaptirati svoje zaključke našim. Siguran sam da smo veoma detaljno odradili posao i ubedjeni smo da naš izveštaj, koji ima više od 1.000 strana, odražava ono što se zaista desilo u tom regionu, bez predrasuda, bez legendi, bez uveličavanja. U potpunosti stojimo iza njega“, rekao je Grajf.

Potpredsednica komisije Juki Osa izjavila je da oni ni na koji način ne žele da negiraju šta se tada dogodilo.

„Desio se zločin. Da bi sprečili ovakve zločine u budućnosti, moramo sprečiti ratove i oružane sukobe“, rekla je Osa.

Jedan od članova komisije, Stiven Mejer rekao je da mu nije jasno kako je jedan zakon, poput zakona o negiranju genocida koji je nametnuo bivši Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, mogao da prodje.

„Mnogo ljudi ovde kaže – ‘Okej, to je zakon’. To mogu da razumem. Ali ne mogu da razumem kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine to prihvata. Ovaj zakon nije donela Vlada, nametnut je, a ja mislim da je nametnut ilegalno i bez morala“, ocenio je Mejer.

On je ocenio da će Inckov zakon izazvati kontra efekat, odnosno da će dodatno podeliti Bosnu i Hercegovinu.

Kompletan izveštaj Nezavisne medjunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine može se pronaći na veb stranici https://incomfis-srebrenica.org.

(Beta)

