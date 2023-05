Zamenik premijera Kosova: Gradonačelnici mogu ostvarivati svoje obaveze samo iz opštinskih zgrada

Zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi izjavio je danas da je važno da izabrani gradonačelnici opština na severu što pre počnu da pružaju usluge građanima, a kako je ukazao, „svoje obaveze mogu ostvarivati samo iz opštinskih zgrada“.

„Kao gradonačelnici opština, oni mogu da vrše svoje dužnosti samo iz opštinskih zgrada, odakle služe interesima svakog građanina bez razlike“, rekao je Bisljimi posle sastanka sa izvestiteljkom za Kosovo u Evropskom parlamentu Violom fon Kramon.

On je to izjavio iako su predstavnici zemalja Kvinte na Kosovu – SAD, Velike Britanije, Italije, Nemačke i Francuske kao i EU, zatražili od Vlade Kosova da preduzme korake koji bi doveli do deeskalacije situacije na severu Kosova.

(Beta)

