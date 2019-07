Zapad pokrenuo veliku čistku ratnih lidera u Prištini

Odlazak Ramuša Haradinaja u Hag na različite načine menja političku scenu na Kosovu i Metohiji, kaže za Sputnjik politički analitičar Branko Radun.

Sve će zavisti od toga šta će se dešavati u Haškom tribunalu, smatra Radun i dodaje da, ukoliko bi se Haradinaj brzo vratio — vratio bi se kao pobednik.

Međutim, Radun misli da se u ovom slučaju Haradinaj neće vratiti na Kosovo kao „nacionalni heroj“, kao što je to bio slučaj kada je svojevremeno bio pušten iz pritvora u Francuskoj.

„S druge strane, na političkoj sceni na Kosovu svi će ovu stvar razumeti kao poruku, i to ne samo Haradinaju, već i drugima koji su bili glavešine (takozvane) OVK i koji su bili umešani u zločine, pa će, na neki način, Albanci sada spustiti loptu. Možda i ne odmah, već posle izbora i formiranja (takozvane) vlade“, kaže naš sagovornik.

Stara garda takozvane OVK na izlaznim vratima

Ipak, prvo bi trebalo videti da li će se ići na izbore ili će Tači formirati novu (takozvanu) vladu. Ako bi se išlo na izbore, onda će trebati više vremena da se formira nova (takozvana) vlada.

Radun smatra da postoji i namera Zapada da „promeni igrače na Kosovu“, i to ne samo Haradinaja, već i neke druge iz „stare garde (takozvane) OVK“. To je bila namera i prethodne administracije SAD, ali dolaskom na vlast Trampa, koji je imao neke druge prioritete, ta promena je odložena na neko vreme.

„Još jedna stvar je doprinela da oni ostanu i dalje u igri kao ključni igrači, a to je — što se nisu pozicionirali neki novi. Na neki način — Tači, Haradinaj i još neki, uspeli su da eliminišu konkurenciju i da oslabe potencijalne rivale. Tako da postoji namera u Vašingtonu da se neke stvari promene među predstavnicima privremenih institucija Prištine, ali je pitanje u kojoj meri će to biti realizovano. Mislim da će to, ipak, ići postepeno“, smatra Radun.

U ovom momentu — Tači preuzima „komandnu palicu“ u privremenim institucijama Prištine, i tek se u narednom periodu može očekivati da se pojave neki drugi akteri na političkoj sceni takozvane države Kosovo.

Poruka koju su svi razumeli

Na pitanje da li će odlazak Haradinaja u Hag i eventualni izbori u privremenim institucijama Prištine staviti tačku na dijalog zvaničnog Beograda i predstavnika kosmetskih albanaca, Radun odgovara — da je „tačka već bila stavljena na dijalog“.

„Haradinaj je imao prilično tvrd stav i agresivno je nametao svoju politiku konfrontacije sa Srbijom, uz ignorisanje nekih velikih evropskih igrača, poput Francuske i Nemačke, što ga je zapravo i koštalo svega ovoga što se dešava“, kaže Radun.

On smatra da će njegov odlazak, generalno, omekšati stav, ali posle izbora i formiranja (takozvane) vlade, i svi akteri na Kosovu su ovo razumeli.

„Ko god bude pokušavao da blokira pregovore — proći će kao Haradinaj, od tih iz (takozvane) OVK priče; ili će na neki drugi način biti eliminisan iz političkog života (takozvane države Kosovo)“, zaključio je Radun.

(Sputnjik)