Zapad uvlači Srbiju u zamku Rambujea (video)

Kosovske takse su taktički potez u mehanizmu za iznuđivanje ustupaka Srbije po pitanju priznanja ilegalne nezavisnosti Kosova i Metohije, rekao je u emisiji radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka“ Živadin Jovanović, predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih i bivši šef diplomatije SRJ.

I pored višednevnih apela iz Sjedinjenih Američkih Država i sastanka sa američkim ambasadorom, kosovski premijer Ramuš Haradinaj ostaje pri stavu da se takse na robu iz Srbije i BiH ne ukidaju. To otvara vrata za raspad vladajuće koalicije u Prištini i nove izbore.

„Prenaglašeno je isticanje taksi kao nekog strateškog momenta. Obraća se pažnja na to što svakodnevno govore Haradinaj i Tači, koji tako dobijaju uverenje da rade pravu stvar. Umesto toga, Srbija mora da ima duži pogled u budućnost da odredi gde će izvoziti svoje proizvode, jer pred sobom ima nezasita tržišta Rusije i Kine, sa kojima imamo bescarinski izvoz. Nažalost, mi tamo ne prodajemo ne zbog taksi i carina, već zato što nemamo dovoljno robe“, tvrdi Jovanović.

Naš bivši diplomata kaže da podržava stav Srbije da sa prištinskim zvaničnicima ne treba da se pregovara dok ne ukinu sve prepreke.

„Prištinske zvaničnike interesuje samo poluga za ucenjivanje Beograda, ali uz blagoslov Vašingtona.“

Ipak, on naglašava da su SAD duboko podeljene, a da mi trenutno gledamo ponovljenu igru od pre dvadeset godina u Rambujeu.

„To je strateška igra, jer se ne radi samo o Srbiji, u pitanju je globalna politika u okviru koje bismo mogli da razumemo sve ove dnevnopolitičke stvari. Cilj američkih i zapadnih centara moći je da Balkan postave pod bespogovornu kontrolu, da bude deo politike ekspanzije NATO-a na ruske granice. Oni i sami priznaju da žele da završe započete poslove na ovom geografskom području, da uvuku Makedoniju i Kosovo u Alijansu, a da od BiH naprave unitarnu državu i da ukinu Republiku Srpsku“, rekao je predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.

Jovanović podseća da je rat produženje politike oružanim sredstvima, ali da danas vidimo da se agresija produžava političkim odlukama. NATO bombardovanje 1999. se nastavlja, kaže on, jer imaju strategiju da Rusiju sasvim potisnu sa Balkana.

„To je čak objasnio i Haradinaj porukom da Rusija ne može da učestvuje u pregovaračkom procesu o Kosovu zato što se povukla. On nam poručuje da je pitanje statusa rešeno, ali zaboravlja da je to učinjeno Rezolucijom 1244, prema kojoj je KiM integralni deo Srbije. Beograd stalno treba na to da podseća. Nisam sasvim miran kada se na tu rezoluciju SB UN više pozivaju ruski i kineski predsednici nego srpski zvaničnici“, rekao je Jovanović.

On tvrdi da nova ujdurma, intenzitet diplomatskih kontakata zapada prema Beogradu i strahoviti pritisak na Srbiju imaju za cilj da neutrališu rezultate strateški značajne posete ruskog predsednika Beogradu.

„Na Zapadu ne žele da priznaju realnost već žive u prošlosti unipolarnog svetskog poretka i ignorišu da se svet suštinski promenio. Kolika je njihova muka da se prilagode novim okolnostima govori i stanje u Venecueli, gde prave neshvatljive poteze. Sa jedne strane se bore za vladavinu prava i na unutrašnjem i na međunarodnom planu, a tamo se ponašaju sasvim suprotno“, smatra bivši šef diplomatije SRJ.

Naš sagovornik zaključuje da svi oni koji danas napadaju i Dejtonski sporazum u BiH i Rezoluciju 1244, indirektno prizivaju obnavljanje konflikata.

(Sputnjik)