Žarko Korać- Vučić prvi u Evropi uveo kanibalizam u politiku

Psiholog i dugogodišnji političar Žarko Korać rekao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „ima čast“ da bude prvi evropski političar u istoriji koji je uveo kanibalizam u politički život.

On je u intervjuu za portal Al Džazira naveo da se ranije priča o kanibalizmu u politici spominjala jedino na afričkom kontinentu.

„Mislim da je Vučićev trenutni narativ, koji je eskalirao do neslućenih granica, došao do tačke u kojoj mu ljudi više ne samo što neće verovati nego ga više neće ni slušati“, rekao je Korać.

Korać smatra da takvim narativom Vučić počinje da odbija i najvernije političke sledbenike, jer je „nepodnošljivo živeti u zemlji u kojoj vam serviraju priče da je predsednik ugrožen od protivnika koji su kanibali“.

Korać kaže da je od prvog dolaska na vlast Vučić počeo da stvara famu svojoj navodnoj ugroženosti.

„Time se šalje poruka da je on nekakav div-junak koji štiti Srbiju, da ima gotovo nekakvu misiju da spasava Srbiju po cenu svog života, da je on jedini borac za sreću i mir ljudi“, rekao je on.

Korać ističe da to nije normalno i da takve stvari nije moguće videti ni kod jednog evropskog političara.

„Pokušajte da zamislite, recimo, Borisa Džonsona koji kaže da mu je život ugrožen ali da se on ipak bori za Britaniju. Nezamislivo!“, rekao je on.

Po Koraću, u pitanju je viđenje politike kao ratnog stanja, u kojem imate političkog, vojnog, civilnog, društvenog i ekonomskog lidera koji se bori protiv brojnih neprijatelja i čiji je život neprekidno ugrožen.

„Vučić sebe prikazuje kao antičkog heroja“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.