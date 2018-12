Zastave Amerike osvanule na svakom uglu u Prištini (foto)

Dva dana uoči sednice kosovske skupštine na kojoj bi trebalo da budu usvojena tri zakona, kao prvi korak u transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, Priština je preplavljena zastavama SAD.

Mother Teresa boulevard in #Pristina is covered in #American flags as a thank you gesture for the US support towards #Kosovo Army to be voted Friday at the national Assembly. pic.twitter.com/9Pnny2xOlJ

