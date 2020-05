Zaštitnik gradjana: Čekamo od policije izveštaj o paljenju baklji na krovoima zgrada

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas da će se tek za dve ili tri nedelje videti da li je vanredno stanje bilo opravdano ili ne.

Pašalić je, gostujući u emisiji Ljubice Gojgić „Pravi ugao“ na Radio televiziji Vojvodina, rekao da misli da je uvodjenje takvog stanja bilo neophodno i opravdano, jer je neprikosnoveno pravo na zdravlje, život i zaštitu kolektivnog pamćenja.

Komentarišući dogadjaj tokom kojem Filip R. (20) u Obrenovcu provaljuje u izbeglički centar i snima se dok to radi, on je rekao da se ne sme dozvoliti da se vrata nasilju odškrinu.

„Bez obzira da li je reč o fizičkom ili nekom drugom nasilju to se ne sme tolerisati. Videćemo šta će tužilaštvo uraditi i kako će sud kvalifikovati taj incident i dok toga ne bude zaštitnik gradjana ne može da komentariše i daje političke izjave u kontekstu pitanja, da li je to izazivanje verske ili nacionalne mržnje“, kazao je on.

On je rekao i da je evidentno da je u poslednjih mesec, mesec i po dana došlo da eskalacije nasilja u porodici, pa čak i ubistava i „sakaćenja“.

Govoreći o inicijativi nekoliko nevladinih organizacija koje su zahtevale da Zaštitnik gradjana pokrene postupak kontrole rada MUP-a, izmedju ostalog i zbog upada nepoznatih osoba u zgrade tokom policijskog časa, puštanja muzike na krovovima i paljenja baklji u Beogradu, Pašalić je rekao da još čeka izveštaje od policije i da je rok za to 15. maj kako bi mogao da sagleda o čemu se konkretno radi i da li su dostavljeni neki dokazi.

„Moramo otkriti da li je policija bila, šta je utvrdila, koliko je učesnika bilo i kako je reagovala na prijave gradjana…da bi mogli da analiziramo ceo slučaj i dokaze koji ga prate pa tek onda da delujemo prema tužilaštvu i sudovima“, objasnio je Pašalić.

Rekao je da se izmedju ovog dogadjaja i slučaja Savamala ne može povući paralela.

„Prvo ovaj slučaj je tek u začetku, da tako kažem. Znači, on nije završen, daleko od toga jer ćemo mi tražiti ne samo od MUP-a, a ako je tu uključena i komunalna milicija ili već ko tražićemo i od njih. Drugo: slučaj Savamala nije završen on je arhiviran šest meseci pre mog dolaska, a ja ću ovaj slučaj završiti do kraja“, kazao je Pašalić.

Govoreći o sudjenima preko skajpa i odgovarajući na pitanje da li je to nova tehnologija ili pak kršenje ljudskih prava on je rekao da su oni na to reagovali tako što su 31. marta, kada je uputstvo za organizovanje sudjenja preko skajpa poslato iz Ministarstva pravde prema sudovima oni su uputili dopis Ministarstvu da im se daju odredjenja objašnjenja.

„Nismo išli sa preširokim uputstvima, ali smo se držali slova zakona. To je Zakon o krivičnom postupku koji reguliše tu oblast, da ne govorimo o Ustavu i pravu na pravična sudjenja, ali član 13 kaže da se dostupnom okrivljenom mora suditi u njegovom prisustvu, da se putem skajpa ne može saslušavati okrivljeni“, kazao je.

Nakon toga Uredba o takvom sudjenju preko skajpa je ozakonjena.

Dodao je da je čuo za izveštaj Fridom hausa u koje je Srbija „lošije rangirana“ i da u izveštaju ima i političkih stavova koje on ne želi da komentariše, a kada je reč o slobodi medija i položaju novinara, Pašalić tvrdi da je jako važno da novinari imaju jedinstvenu zaštitu od bilo kakvih uticaja ili pritisaka.

(Beta)