Zašto je Srbija ćutala o pregovorima talibana u Beogradu

Ivica Dačić izjavio da su talibani pre nekoliko godina direktno sa fronta dolazili u Beograd na pregovore sa tadašnjim vlastima Avganistana. Prema rečima predsednika Skupštine Srbije, koji je u tom periodu bio ministar spoljnih poslova, ti pregovori bili tajni za javnost u Srbiji, ali ne i za međunarodnu zajednicu.

🇷🇸🇦🇫| El presidente del Parlamento serbio, Ivica Dacic, confirmó que Belgrado acogió conversaciones entre los talibán y las autoridades afganas en varias ocasiones mientras era ministro de Exteriores. pic.twitter.com/0m8J6f0VYE — The Political Room (@Political_Room) August 18, 2021

Dačić je objasnio kako je zatraženo od Beograda da bude domaćin pregovorima talibana i avganistanskih vlasti i da je nakon konsultacija državnog vrha to odobreno. Uslov je bio, kako kaže, da to ne dopre do javnosti, odnosno medija i Beograd je taj uslov ispoštovao.

Talibani su, kako je dalje kazao, na te pregovore dolazili direktno s fronta a to se otkrilo kada je u poseti Beogradu bio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, i da su tada na mestu gde je sedeo jedan od predstavnika talibana pronađene čestice eksploziva, prenosi Blic.

On je rekao da se prilikom poseta stranih šefova diplomatije uvek radi kontradiverzioni pregled, i da je policijski pas za otkrivanje eksploziva nanjušio nešto oko jedne fotelje, koja je nošena na forenzički pregled.

„Otkrili su da tu postoje neke barutne čestice ili čestice od eksploziva. A baš na tom mestu sedeo je jedan od pregovarača, od pobunjenika, talibana. To znači da su oni direktno sa fronta dolazili na pregovore“, dodao je on.

Dačić koji je bio ministar spoljnih poslova Srbije, naveo je da su predstavnici Avganistanskog saveta za mir predložili da se pregovori tadašnje vlasti Avganistana i talibana održe u Beogradu.

Kako je objasnio, Avganistanski savet za mir se obratio Ist-Vest Bridžu koji vodi Jovan Kovačić, a hteli su da pregovaraju baš u Srbiji, jer Srbija nije ni na Istoku ni na Zapadu.

„Jedino što su tražili bilo je da se garantuje diskrecija, odnosno da se ništa o pregovorima ne objavljuje i da informacije ne cure u medije. Mi smo to poštovali. Tri puta su dolazili, tri puta su ovde organizovani pregovori talibana i rukovodstva u Kabulu i ništa nigde nije procurelo“, kazao je Dačić.

Dačić je rekao da to nisu bili tajni pregovori kada je reč o međunarodnoj zajednici, jer su na njima prisustvovali i njihovi predstavnici, uključujući i diplomate iz zapadnih zemalja.

„Bili su tajni samo kad je reč o javnosti. Srbija se nije mešala u pregovore, mi smo bili samo domaćini. I sve su strane bile zadovoljne našom ulogom. Kasnije su ti pregovori nastavljeni u drugim zemljama“, naveo je on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.