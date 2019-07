Zašto osvedočeni ljubitelj „nezavisnog Kosova“ dolazi u Beograd

Jedan od „najtvrđih“ zagovornika „nezavisnog Kosova“ i jedan od najvećih albanskih lobista u Vašingtonu, kongresmen Eliot Engel, sutra bi trebalo da poseti Beograd i da se sretne sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa delom civilnog sektora.

Da li je njegova poseta novi vid pritiska na Srbiju? Da li nam možda nosi neku ponudu, ili je u pitanju nešto treće?

Eliot Engel u posetu Srbiji dolazi kao predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD i sa te strane, objašnjava Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose — ova poseta može i da nam bude od koristi.

Prešao kod Trampa?!

„Kao i svi kongresmeni, i on dolazi sa širokim timom i očigledno je da dolazi da ’snimi stanje‘. Ne očekujem da on izvadi bilo kakvo rešenje, jer time se Kongres i ne bavi. Ali, iskustva i mišljenja koja će ovde da prikupi će imati uticaj na određivanje sledećih koraka Kongresa i američke administracije. To je takozvana misija ’fekt fajnding‘ — da se utvrde činjenice; da se čuju ljudi koji imaju drugačija mišljenja — od onih koji podržavaju Kosovo i podelu, pa do onih koji su sušta suprotnost tome. Dakle, imaće mogućnost da čuje mišljenja koja postoje u Srbiji na ovu temu“, kaže Janjić.

On veruje da je, upravo zbog toga, njegova poseta Srbiji za nas plus, a ne minus. Takođe, podseća da Engel pripada demokratama iz Njujorka, kao i da je zbog nekih svojih postupaka sličan Džo Bajdenu, dakle, te demokrate nisu protiv saradnje sa republikancima, a trenutno se za njega može reći da je pro-Tramp.

„Eliot se očigledno dobro približio Trampu i ima izuzetno dobre odnose sa njim. A za nas je to apsolutno važno“, dodaje Janjić.

Janjić kaže da će Engel posetiti u istom formatu i predstavnike privremenih vlasti u Prištini, i siguran je da će se Albanci potruditi da od ove posete naprave svojevrstan spektakl.

„Pretpostavljam da će njihovi mediji od ove posete praviti ’paradu američke podrške‘, u što ja baš nisam siguran. Dakle, za nas je važno da on dobije dovoljno argumenata, kako bi mogao da unapredi, ili pomogne u redefinisanju američke politike. Kada kažem ’redefinisanje‘, to znači da „nema podrške bez uslova“, to znači da će i kosovski Albanci morati da izvršavaju obaveze. Očekujem tu vrstu stava i očekujem ono što je Metju Palmer, zamenik pomoćnika državnog sekretara Amerike rekao – da se mora za pregovarački sto i da se traži realan kompromis“, dodaje naš sagovornik.

Albanac ili Amerikanaca?

Dragomir Anđelković smatra da je teško oceniti šta će znači njegova poseta, iz prostog razloga, jer je reč o „par ekselans“ albanskom lobisti, nekome ko pre brani albanske, nego američke stavove. S druge strane, on je funkciji predsednika Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD, i tu je u svojstvu predsednika Demokrata, koji su opozicija u Americi. Anđelković kaže da je Engel bio vrlo agresivan prema politici Donalda Trampa, ali je u poslednje vreme, kada je, kao neko ko je zagovornik stare politike demokrata, on ublažio odnos prema Trampu.

„To daje specifičnu težinu njegovoj poseti. Da li je ona u funkciji isključivo albanskog lobija, koji je spreman da Srbiji ponudi nešto za pregovore, ili je njegova poseta, ipak, u vezi sa kongresnim predstavnicima iz njihove demokratske stranke, koji možda žele da, pred izbore u Americi, sami pokažu spremnost za razgovore i kompromise sa Beogradom, kako bi onemogućili Trampa da on bude taj koji će nastupiti kao mirotvorac; ili je u pitanju nešto sasvim treće, teško je reći“, mišljenja je naš sagovornik.

Osvedočeni „Srbomrzac“

Ono u šta je siguran je da je, do sada, Engelov nastup prema nama bio krajnje negativan i teško je očekivati da bi se tu nešto pozitivno moglo desiti.

„Ali, sama poseta jeste zanimljiva i jeste jedna vrsta kurioziteta“, zaključak je našeg sagovornika.

Ovo nije prvi susret Vučića i Engela; već su se susreli, u februaru ove godine, tokom 55. Minhenske konferencije o bezbednosti, kada se predsednik Srbije sastao sa delegacijom američkog Kongresa, u kojoj je, kako su mediji preneli, bio i Engel, i to u ulozi predsednika Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD. U fokusu tadašnjeg susreta bio je slučaj braće Bitići.

Kosovo i Metohija, dakle — Srbija — je tema u vezi sa kojom se Engel neprestano i aktivno angažuje, i to tokom više poslednjih decenija.

Podsetimo, Engel je od 1989. godine u američkom Kongresu, a spisak njegovih „dostignuća“, je poduži: od zalaganja za NATO agresiju protiv SRJ, preko formiranja vojske Kosova, zatim je tu i povlačenje poternice za Ramušem Haradinajem, kao i ocena da Srbija mora da se izbaci iz Partnerstva za mir, pa sve do stava da Srbija nije spremna za ulazak u EU.

(Sputnjik)