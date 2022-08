Završen sastanak sa poljoprivrednicima u vladi, blokade se nastavljaju

Posle skoro devet sati pregovora u vladi je završen sastanak nezadovoljnih poljoprivrednika sa premijerkom Anom Brnabić, javila je televizija N1.

Poljoprivrednici su posle sastanka u vladi saopštili da konačnog dogovora nema, ali su precizirali da je došlo do dogovora o premijama za mleko i dodali da su na dobrom putu da dodju do kompromisa i za otkupnu cenu suncokreta.

Od blokada, kako su poručili, neće odustati, ali su spremni da omoguće prohodnost saobraćaja kao znak „dobre volje“.

Pregovori sa predstavnicima vlade biće nastavljeni narednih dana.

„Nismo se našli oko cene suncokreta, ali smo, mi mislimo, jako blizu i nadamo se da će u narednom periodu da to sve bude rešeno“, rekao je novinarima ispred vlade predstavnik poljoprivrednika iz Pančeva.

Vlada, premijerka, resorni ministar i pomoćnici ministra su tokom celog dana, prema njegovim rečima, bili konstruktivni.

„Gledali su kako god mogu da nam izadju u susret. Mi se samo nadamo da će to u narednom, hajde da kažemo, kratkom periodu da se završi, da se nađemo možda ponovo, i da to bude gotovo“, dodao je on.

Blokada će, prema njegovim rečima, biti nastavljena, ali su poljoprivrednici spremni da pokažu „dobru volju“ i omoguće prohodnost saobraćaja na odredjeno vreme.

Poljoprivrednici su rekli i da problemi sa kojima se suočavaju nisu od juče, i stoga su apelovali na državu da im ovog puta izadje u susret kako bi se što pre vratili na posao na njivama.

Ratari traže 700 evra po toni suncokreta, dok je poslednja ponuda vlade bila 533 evra po toni.

Od države traže i da se ukinu akcize na gorivo za zemljoradnike na količinu do 100 litara po hektaru i da se ograniče marže na suncokretovo ulje.

Vlada je prethodno ispunila njihov zahtev da se ukine zabrana izvoza jestivog ulja, kao i da ih policija ne tereti zbog prethodnih protesta i blokada saobraćaja.

