Zdrava Srbija, Bolja Srbija i pokret Zajedno za Šumadiju potpisale koalicioni sporazum

Predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović potpisao je u Beogradu koalicioni sporazum sa predsednikom Bolje Srbije Draganom Jovanovićem i predsednikom pokreta Zajedno za Šumadiju Veroljubom Stevanovićem i izjavio da „lokalne izbore nema prava da bojkotuje“.

„Lokalne izbore neću moći da bokotujem i nemam pravo da bojkotujem. Nemam pravo na pola puta da ostavim svoje gradjane, koji su me birali. To je neodgovorno ponašanje jednog političara“, rekao je Stamatović na konferenciji za novinare.

On je istakao da je te tri stranke povezao zajednički program, zajednički interes da donesu neke promene, kao što su to uradili u svojim lokalnim samoupravama na nivou cele Srbije.

Kako je Stamatović naveo, oni žele da promene Srbiju na bolje, iz unutrašnjosti, a ne kao sve druge političke partije, koje su registrovane u Beogradu i hoće da menjaju Srbiju iz Beograda, što je „praktično nemoguće“.

„Program je jasan, precizan. Radi se o decentralizaciji, zaštiti nacionalnih, patriotskih interesa tako da od toga sigurno nećemo odustati. I sve ono što je dobro za naše gradjane jeste dobro sigurno i za celu Srbiju“, kazao je.

Upitan da prokomentariše činjenicu da je nekada bio u Savezu za Srbiju (SzS), koji smatra da se izborni uslovi nisu dovoljno popravili i šta sada misli o tome, Stamatović je rekao da i dalje smatra da se uslovi nisu promenili, osim kozmetičkih promena REM-a, što ne znači da se možda do kraja u izbornim pravilima neće nešto popraviti.

Naveo je da izborni uslovi nisu bili bolji ni prethodnog puta, ali su oni ipak uspeli da pobede. Rekao je i da SzS nije uspeo do kraja u ideji bojkota izbora.

Dragan Jovanović je istakao da će tokom kampanje insistirati da se reše problemi agrara.

„Pogledajte kakva nam je situacija s otkupom voća, pogledajte kakvu imamo situaciju sa cenom, na primer, nafte za seljaka, koja je najveća ne u okruženju već na Balkanu“, rekao je.

Potrebni su, naveo je, ljudi koji moraju da menjaju odnos Beograda prema unutrašnjosti Srbije.

Izborni uslovi, po njemu, nikada nisu bili gori, ali ako se oni ne izbore biće još gori.

Istakao je da su oni, uz možda SPS na lokalu i eventualno Aleksandra Šapića na Novom Beogradu, jedini u Srbiji koji se mogu suprostaviti „mašineriji Srpske napredne stranke“.

Na pitanje ko su ljudi koji će biti na njihovoj izbornoj listi, Jovanović je rekao da su to ugledni ljudi, direktorke velikih firmi u Beogradu, javne ličnosti, a jedan od njih je bivši kapiten Crvene zvezde Boško Djurovski.

Veroljub Stevanović je rekao da nijednog trenutka nisu imali dilemu da li će na izbore.

„Mi imamo svoje ideje, svi znaju šta smo uradili, iza nas su neki rezultati. Jednom će u Srbiji doći vreme da se rezultati gledaju, ne samo priča. Dosta je bilo, dakle, priče“, naveo je.

