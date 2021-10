Zdrava Srbija prikupila potpise za izlazak na izbore u Negotinu

Stranka Zdrava Srbija (ZS) prikupila je potpise gradjana za učešće na predstojećim izborima u Negotinu, saopšitio je danas predsednik Izvršnog odbora ZS Arsen Djurić.

U saopštenju ZS navodi se da bi Negotin prenošenjem iskustava sa Zlatibora i dodatnom promocijom Vratnjanskih kapija, Djerdapske klisure, Rajačkih pimnica, manastira, lovišta, ali i manifestacija kao što su Mokranjčevi dani ili Krajinski običaji, veoma lako mogla da postane lider turizma istočne Srbije.

„Na izborima u Negotinu, kao i na svim ostalim izborima od lokalnog do republičkog nivoa, Zdrava Srbija nastupa samostalno, želeći da tako pokažemo građanima da smo stranka ljudi sa dokazanim rezultatima iza sebe“, rekao je Djurić.

Naglasio je da je uveren ZS u Negotinu preći cenzus i ući lokalni parlament.

„Prethodno iskustvo i rezultati članova ZS u Negotinu me uveravaju da će gradjani to prepoznati i svojim glasom dati poverenje političkoj opciji koja svoj program zasniva na državotvornoj tradiciji, suštinskoj decentralizaciji, borbi protiv bele kuge, zaštiti nacionalne ekonomije i razvoju poljoprivrede i turizma“, istakao je on.

(Beta)

