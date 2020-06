Zdravko Ponoš: Vlast nema odgovor na bojkot

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da vlast nema odgovor na bojkot izbora, koji će je delegitimizovati, jer nije reč samo o procentima izašlih birača i osvojenih glasova, nego i o tome kako će izgledati skupština u kojoj nema nikoga ko zastupa polovinu glasačkog tela Srbije.

„Kako izgleda ta vlast u svetu? Kako izgleda ta vlast ako nema čoveka od ugleda, integriteta u svojoj profesiji, a koji nije na jaslama te vlasti, koji je spreman da kaže da to ima smisla. Živimo život u kojem se sve krade – naš identitet, naše pravo, naša sloboda… Kradu se glasovi unapred, kroz kampanju koja nije samo funkcionerska nego se odvija unapred. Neučestvovanje u tome je nešto na šta vlast nema odgovor“, rekao je Ponoš u intervjuu za „Glas Šumadije“.

Ponoš je dodao da bi bilo najbolje da „Vučićeva žurka“ 21. juna, za kada su najavljeni izbori, „prodje kao štetan, ali potpuno nevažan dogadjaj, koji ništa suštinski ne menja“, a da opozicija nastavi da radi ono što je radila i do sada mirnim sredstvima protiv vlasti.

„Ovo nisu izbori, ništa ne menjaju, za koga god da glasaju, glasaju za predsednika SNS-a Aleksandra Vučića. Izlazak na te izbore je glasanje nogama. Čim si izašao, ti si glasao. Šta si hteo, mislio… potpuno je sekundarno“, rekao je Ponoš.

Ponoš je naveo da su motivi onih koji će učestvovati na izborima jednostavni – finansiranje stranaka, da važniji ljudi u tim organizacijama obezbede sebi redovna primanja, a neki su to radili prethodnih 25 godina, kao i da neke stranke zadrže poslovne prostore koje u ovom trenutku imaju, pa se opredeljuju da učestvuju samo na lokalnim izborima.

„Stvari su vrlo bizarne, jednostavne, nema tu velike politike i trebalo bi ih nazvati pravim imenima. Oni koji izlaze na ove izbore, svesno ili nesvesno učestvuju u produžetku Vučićeve vlasti. Rade za njega, ali i u korist sopstvene štete“, rekao je Ponoš.

Po njemu, onaj ko učestvuje na ovim izborima ograničava svoju budućnost.

„Mi, koji ne učestvujemo – mnogo rizikujemo. Rizikujemo da li ćemo da preživimo period koji je pred nama. Imamo reč do koje držimo i ako je se neko seti do narednih izbora, dobro će dobrim da se vrati“, dodao je Ponoš.

Na pitanje šta bi trebalo da se promeni da bi stranke koje će bojkotovati izbore 21. juna učestovale na budućim izborima, Ponoš je odgovorio da je potrebno „samo da se Srbija unormali“ i da devet meseci važe normalni, ali i kontrolisani izborni uslovi.

„Nemamo nikakvo poverenje da možemo da se dogovorimo sa ovom vlašću, da se rukujemo i da će nam nakon tog rukovanja, kad izvučemo ruku, svi prsti biti na broju. Znači, taj proces bi morao da bude nadgledan i da ga nadgleda neki dovoljno veliki autoritet zbog koga ne bi smeli da ukradu prst. Da li je taj autoritet iz Brisela, ili je to SANU, ne znam“, naveo je Ponoš.

Upitan o napadu na predsednika Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergeja Trifunovića, Ponoš je odgovorio da je to još jedna ilustracija koliko je društvo polarizovano, i istakao da nema razumevanja za optužbe PSG-a kojima se odgovornost za incident prebacuje na bojkot opoziciju.

„Šta mi dobijamo od toga? Nama je najelegantnije, najkorisnije da ta kampanja PSG-a i drugih koji su se opredelili da učestvuju na izborima prođe što neprimetnije. Video sam u medijima šta se dogodilo. Pominjanje Vučića i majke u istom kontekstu vrlo loše završi u Srbiji“, rekao je Ponoš.

Na pitanje o odnosima u Savezu za Srbiju i njegovoj izjavi da je štrajk gladju Boška Obradovića pokušaj rebrendiranja Dveri, Ponoš je odgovorio da se nije bavio Obradovićevim štrajkom gladju, nego je pružio objašnjenje zašto to ne podržava.

„Razlog se odnosio na različita Obradovićeva objašnjenja za štrajk, koja nisu medjusobno korespondirala i na njegova premišljanja oko bojkota ili izlaska na izbore“, rekao je Ponoš.

Obradović je, kazao je on, objašnjavao da nije tačno da je u nekom trenutku bilo preispitivanja da li Dveri izlaze na izbore ili ne.

„U politici je poznato da ljudi znaju da pate od selektivne amnezije. To se desilo i u ovom slučaju, pa smo morali kolege iz Saveza za Srbiju i ja da podsetimo Obradovića koje stavove je zastupao na prethodnom sastanku. Savez neće pasti na tome. Mnogo veću nevolju mi imamo, a to je ovaj režim. Nesuglasice se dešavaju i dešavaće se, ali, nijednom se do sada nije desilo da ne možemo da razgovaramo“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

