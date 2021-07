Zelenović: Grupa gradjana Smelo iz Loznice pristupila platformi Akcija

Predsednik pokreta „Zajedno za Srbiju“ i inicijator Otvorene gradjanske platforme „Akcija“ Nebojša Zelenović saopštio je danas da je grupa gradjana „Smelo“ iz Loznice od danas deo te otvorene gradjanske platforme.

„Reč je o partnerstvu sa organizacijom koja je prva ustala protiv Rio Tinta“, kazao je Zelenović u Loznici.

Kako se navodi u saopštenju, Zelenović je rekao da „Akcija“ nudi realna i ostvariva rešenja, dodajući da se u razgovoru sa ljudima „jasno vidi“ da očekuju da se opozicija ukrupni, da se pojave novi ljudi i da se ponudi program.

„Mi program imamo, on nudi realna rešenja za prosvetu, zdravstvo, poljoprivredu, očuvanje životne sredine i sve druge važne sfere društva. Mi ovde nastupamo javno, iskreno i pošteno, to je put da se rešimo ovog primitivnog marketinga kojim se ubija volja ljudi da se bore i veruju u promenu, da izadjemo u normalne teme – one koje nude konkretna rešenja za svakodnevne probleme ljudi“, naveo je Zelenović.

Prema njegovim rečima, program Akcije sadrži i plan kako da svaka kuća u Srbiji bude izolovana, odnosno da troši manje a vredi više, kao i da predvidja 200 evra po hektaru za svakog poljoprivrednika, ali i da se odnosi smeće iz svakog mesta i prečisti otpadna voda iz svakog domaćinstva.

On je pozvao „sve koji ne veruju“ da dodju u Šabac i da vide kako sve o čemu govori izgleda kada se praktično primeni.

Dragan Pajić iz Grupe gradjana „Smelo“ kazao je da ta organizacija predstavlja istinsku opoziciju koja se bori da gradjani Loznice žive bolje.

„Mi smo tu zbog gradjana, tu smo da rešavamo njihove životne probleme. Naša organizacija Akciju vidi kao prirodnog partnera i saradnika. Politika koja podrazumeva nove ljude, nove ideje, rešavanje ključnih problema, a ne njihovo odlaganje“, rekao je Pajić.

On je dodao da veruje da će Akcija pomoći da se lokalne samouprave i država učine boljim mestom za život svih ljudi.

„Odluku smo doneli zajednički i jednoglasno, neka od rešenja koja je gospodin Zelenović primenio u Šapcu u vreme njegovog mandata dale su nam veru da takve stvari možemo primeniti u Loznici, kao i širom Srbije“, rekao je Pajić.

Otvorena gradjanska platforma Akcija osnovana je 5. juna u Beogradu, a čine je pokreti, grupe gradjana i političke stranke iz 60 opština i gradova u Srbiji, koje su se okupile oko programa „Zeleni dogovor za Srbiju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.