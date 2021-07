Zelenović ministarki Mihajlović: Pozovite gradjane da se masovno izjase o Rio Tintu

Predsednik stranke Zajedno za Srbiju (ZZS) Nebojša Zelenović pozvao je danas ministarku rudarstva i energetike Zoranu Mihajlović da odgovori zašto vlast nije pozvala gradjane da se masovno izjasne o Rio Tintu, „umesto što rafalno ispaljuje bezočne laži“.

Kako ZZS navodi, „vlast je u tišini objavila obaveštenje koje je prvi formalni korak u kom gradjani mogu da ulože svoje primedbe na projekat Rio Tinta i dala minimalni zakonski rok za dostavljanje primedbi“.

„Vlast želi da javnost bude skrajnuta i da se minimalizuje učešće gradjana u procesu odlučivanja. Mihajlović to nije demantovala, nego je potvrdila svojim izborom da javni nastup iskoristi za lične uvrede kojima će skrenuti pažnju za suštine, umesto da pozove graane da se izjasne o Rio Tintu i objasni im proceduru“, ukazao je Zelenović u pisanoj izjavi.

On je ocenio da je izjava ministarke Mihajlović o referendumu „licemerna i sračunata“.

„Umesto stvaranja privida neposrednog odlučivanja gradjana, mnogo bi bilo korisnije da ministarka pozove sve gradjane da se već u ovoj fazi uključe u proces odlučivanja o projektu Jadar i da u zakonskoj proceduri iznesu sve argumente i primedbe jer propisi Srbije građanima garantuju to pravo“, naglasio je Zelenović.

On je naveo da „neprirodna tišina u javnosti o aktuelnoj fazi projekta u kojoj gradjani mogu formalno da iznesu svoje mišljenje potvrdjuje da ih vlast ne želi u procesu odlučivanja, a nijedan član Vlade do sada to nije demantovao niti pozvao gradjane da uzmu učešće“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.