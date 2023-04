Zelenović na okruglom stolu u Leskovcu: Građani treba da odlučuju o novcu koji daju u …

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović izjavio je u Leskovcu da se lokalnim referendumima mogu povezati građani i njihova prava sa njihovim obavezama, odnosno obaveza da plaćaju porez na imovinu sa pravom da o tome odlučuju.

„Mi smo to radili u Šapcu skoro šest godina, za to vreme se utrostručila naplata poreza na imovinu. To znači da je potencijal za tu vrstu prihoda u lokalnim samoupravama pet puta veći nego što je danas i to su teme koje mogu da zainteresuju svakog građanina Leskovca ili bilo kog drugog grada ili opštine u Srbiji“, rekao je Zelenović, koji je i šef poslaničke grupe Moramo-Zajedno u Skupštini Srbije.

On je sinoć na okruglom stolu JUGpresa, pod nazivom „Da li Beograd vidi Leskovac“, upitao prisutne građane da li mogu da zamisle „kako bi izgledao Leskovac sa slobodnomislećim građanima koji počinju da odlučuju sami o svom novcu koji inače plaćaju i daju u gradski budžet“.

„Svaka osoba, svaki grad, opština, može da procveta, ljudi da postanu samosvesni, odgovorni, ozbiljni i na kraju tako osvajaju slobodu“, poručio je Zelenović.

Na okruglom stolu su govorili i Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, Robert Kozma, poslanik iz poslaničke grupe Ne davimo Beograd/Zeleno-levi front i Zdravko Ponoš, predsednik Pokreta srbija centar.

Novinar JUGpressa i moderator okruglog stola Ivan Spirić rekao je da su imali problema sa organizacijom i da je najveći bio prostor, navodeći da je u Leskovačkom kulturnom centru bio zauzet termin, ali da im je tribina odobrena u Centru za stručno usavršavanje.

„Dobili smo čak i predračun od njih u sredu, a onda je uveče u 19 časova stigao mejl na kome su oni otkazali i rekli da ne mogu da nam daju prostor i da mi pokušavamo čak i da ih zloupotrebimo jer oni ne drže političke tribine, skupove nego se bave samo obrazovanjem“, rekao je on.

Dodao je da to „nije tačno jer kod njih su političke stranke organizovale svoje promocije, imale su svoje skupove a s druge strane u našoj prijavi je i pisalo ko će da budu gosti i šta je tema tako da ni o kakvoj zloupotrebi ne može da bude reči“.

Kazao je da je problem pokušala da reši i Odbornička grupa „Za Leskovac zajedno“, tražeći skupštinsku salu ali i njih su odbili navodeći da odbornička grupa ne može da drži promocije u skupštinskoj sali.

„Rekli su im da se tu samo drže sednice Skupštine i na kraju smo našli ovako jedno lepo rešenje „Kafanu“ jer svi vi, pogotovo Leskovčani, znamo da, naročito između dva svetska rata, kad je Leskovac imao nekoliko stotina kafana, da se privredni i kulturni život odvijao u kafanama i da su mnoge lepe stvari krenule upravo iz kafane“, naveo je Spirić.

(Beta)

