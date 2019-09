Zelenović: Na slučaju doktorata Siniše Malog brani se budućnost obrazovanja u Srbiji

Predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović ocenio je danas da se na slučaju doktorata Siniše Malog „brani budućnost obrazovanja u Srbiji“ i pozvao akademsku zajednicu da „ustane u odbranu autonomije Univerziteta“.

Zelenović je optužio premijerku Anu Brnabić da je jutrošnjim gostovanjem na RTS-u, „pred milionskim auditorijumom državne televizije započela nezabeleženi pritisak na Univerzitet, sa jasnom namerom da se na slučaju očiglednog plagijata doktorata Siniše Malog polomi kičma Beogradskom univerzitetu, odnosno da se na silu donese odluka suprotna neoborivoj istini i zdravom razumu“.

„Cela Srbija zna da stotine funkcionera SNS na državnim funkcijama imaju lažne ili sumnjive diplome fakulteta za koje često niko nije čuo ni da postoje i to dramatično narušava naš obrazovni sistem“, naveo je Zelenović a prenela stranka Zajedno za Srbiju.

On je upitao „kako motivisati decu da legalno studiraju, da vredno uče i obrazuju se po najvišim svetskim standardima, kada u Srbiji partijski ministri i visoki državni funkcioneri sa lažnim diplomama zauzimaju najodgovornija mesta u državi“.

„Kad god novi naprednjak stekne lažnu diplomu, 10 pravih diplomaca ode iz zemlje i zato se Beogradski univerzitet nalazi pred istorijskim ispitom. Na slučaju Siniše Malog brani se budućnost obrazovanja u Srbiji i došlo je vreme da se jasno kaže: dosta plagijatima, dosta lažnim diplomama i prevarantima“, naveo je predsednik Zajedno za Srbiju i jedan od lidera Saveza za Srbiju.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije danas da se komisija koja odlučuje o doktoratu Siniše Malog nalazi „pod pritiskom“ studenata koji prete da će ponovo blokirati Rektorat Univerziteta u Beogradu.

Ona je gostujući u Dnevniku RTS upitala šta će značiti za Beogradski univerzitet (BU) ako komisija na Fakultetu organizacionih nauka donese odluku suprotnu dosadašnjem mišljenju stručne komisije i ospori doktorat Siniše Malog.

„Ja pitam i sebe i one koji odlučuju, ako retroaktivno odlučujete po pravilniku iz 2016. za nešto što je bilo 2013. godine, da li to znači da možete bilo koju doktorsku disertaciju da ocenjujete retroaktivno. To stavlja BU u nezavidan položaj i verujem da je univerzitet snažan i da može da se odupre pritiscima“, rekla je premijerka.

