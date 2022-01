Zelenović: Najava povlačenja ugovora sa Rio tintom pokazatelj da blokade imaju svrhu

Predsednik Zajedno za Srbiju Zelenović ocenio je danas da je izjava premijerke Ane Brnabić da će vlada povući sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto pokazatelj da blokade „i te kako imaju svrhu“.

Zelenović je za agenciju Beta kazao da blokade daju svoj rezultat i da više niko nema pravo da ćuti i da se pravi da se „sve ovo ne dešava“.

Naveo je da smatra da je ta izjava Brnabić uzrokovana buntom gradjana, odbacujući mogućnost da je vlast „prepoznala štetnost projekta Jadar“.

On je kazao da bi voleo da zna „šta i kome duguje“ za šta ga vlast optužuje.

„Predsednica vlade je 2018. godine išla u London i na sva zvona objavila da je imala dobre sastanke sa Rio Tintom i da je preuzela obavezu da se lično uključi u obaveze o kojima mi ne znamo ništa“, rekao je Zelenović.

Dodao je da je zahtev Ekološkog ustanka da se gradjani informišu o svim dogovorima i ugovorima sa tom kompanijom, pre povlačenja projekta Jadar.

Naveo je da vlast nije kazala istinu gradjanima o projektu Jadar, dodajući da su gradjani imali podatak da se radi o rudniku od oko 20 do 40 hektara a da je onda to „poraslo na 850 hektara“ do „četiri ili šest hiljada hektara“.

„Pritom, sve vreme nemate početnu dokumentaciju, niti početni uslov a to je studija procene uticaja na životnu sredinu. Pa samim tim su sve ostale radnje nezakonite“, naveo je Zelenović.

Predstavnik inicijative Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović kazao je agenciji Beta da smatra da je pritisak javnosti dovoljno jak da bi ugovori sa Rio Tintom mogli biti povučeni pre izbora, zakazanim za april.

„Protesti će se nastaviti do ispunjenja zahteva da se povuče projekat Jadar“, kazao je Veselinović.

On je naveo da je najava Brnabić opipavanje terena, da vlast sada pokušava da „propagira da se od tog projekta odustane“, a zbog pritiska javnosti.

(Beta)

